La Comissaria de Nou Barris es queixa de compartir edifici amb un alberg municipal

El sindicat professional SAPOL, representant de part de la plantilla de la Guàrdia Urbana, reivindica que els problemes a la comissaria de UT-8 Nou Barris continuen, i que la majoria estan relacionats amb el fet de compartir edifici amb el Centre Residencial de Primera Acollida Nou Barris.





Alberg municipal i Comissaria - GU





A mitjan 2020, quan l'Ajuntament va plantejar una reforma de la comissaria, des de la SAPOL es van fer sentir: "Quan ens van mostrar els plànols de la reconstrucció de la comissaria d'UT-8 Nou Barris, manifestem no estar d'acord i demanàvem en el seu lloc que es construís una nova comissaria en una nova ubicació, que fos un model estàndard per Guàrdia Urbana, seguint el model dels Mossos d'Esquadra ".





Segons el sindicat, aquesta comissaria sempre ha estat un focus de problemes per motius diversos. Uns dels principals és l'alberg municipal de primera acollida que hi ha al pis de sobre de la comissaria, "on resideixen algunes persones conflictives". Les habitacions i lavabos de l'alberg donen a pati interior de la comissaria, "on hi ha una xarxa instal·lada perquè llancin objectes sobre els agents o els seus vehicles --ja que hi ha hagut diversos incidents--, encara que això no evita que els escupin", afirma SAPOL.





A part de compartir edifici amb l'alberg, la comissaria es troba entre una biblioteca, una escola i un parc públics, un centre cívic de joves i un centre de dones víctimes de maltractament.





El sindicat assegura que molts dels incidents que s'han produït al llarg de el temps acaben amb intervencions policials i agents ferits per cops de peu i cops de puny, tot i que també han hagut d'actuar en casos de danys contra patrimoni Municipal, actes incívics a la via pública , i fins a un apunyalament entre residents.





Donant veu als agents de la comissaria de Nou Barris, la SAPOL demana que es reinstal·lin les càmeres de vigilància que hi havia a l'exterior de l'edifici, moltes de les quals van ser retirades o les seves imatges pixelades perquè atemptaven contra la intimitat dels transeünts -encara ells ho consideren una cosa "inexplicable quan els responsables de la tinença i gestió de les imatges és la pròpia Guàrdia Urbana".