El document de 'nova normalitat' aprovat per Sanitat inclou l'obertura de discoteques fins a les 3

El Ministeri de Sanitat i les Comunitats Autònoma s han aprovat aquest dimecres, en el si del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut, el document d'obligat compliment per a la 'nova normalitat' en què, entre altres mesures, es permet obrir els locals d'oci nocturn fins a les 03.00 hores en aquells territoris que no tinguin risc o estiguin en nivell 1 de l' 'semàfor' de Sanitat.





La ministra de Sanitat, Carolina Darias - Europa Press





Així mateix, segons es recull en el document aprovat avui al Consell Interterritorial, s'estableix tancar els establiments d'hostaleria, restauració i terrasses, així com en els bars i restaurants de platja, a les 01.00 hores i prohibir fumar en espais a l'aire lliure sempre i quan no es mantinguin els dos metres de distància.





En concret, en relació a l'hostaleria, s'assenyala que en els territoris fora dels nivells de risc l'aforament permès serà de 50 per cent en interior es pot incrementar en un 10 per cent si s'apliquen mesures de control de riscos que garanteixin un alt nivell de ventilació i control de la qualitat de l'aire.





A les terrasses a l'aire lliure es podran ocupar la totalitat de les taules permeses havent d'assegurar el manteniment de la deguda distància de seguretat un mínim 1,5 metres entre les cadires de diferents taules. A més, es permet el servei i consum en barra, mantenint la distància abans esmentada, i les taules tindran un límit de 6 persones en interior i de 10 a exterior.





En els nivells d'alerta 1 a 4 es seguir el que estableix el document de 'Actuacions de Resposta Coordinada per al control de la transmissió de COVID-19', aprovat per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut.





L'obertura dels locals d'oci nocturn es podrà autoritzar quan la situació epidemiològica de la unitat territorial de referència per al control de la COVID-19 de la comunitat autònoma en què es trobi el local estigui fora dels nivells de risc o en nivell d'alerta 1 d'acord al document 'Actuacions de resposta coordinada pel control de la transmissió de COVID-19'.





En ambdós escenaris es seguiran les recomanacions que es proposen per al nivell d'alerta 1 en aquest document com, per exemple, que el consum de begudes i aliments, tant en zones interiors com exteriors, es farà assegut en taules, havent d'assegurar el manteniment de la deguda distància de seguretat un mínim 1,5 metres entre les cadires de diferents taules.





L'OCI NOCTURN HAURÀ DE TANCAR MÀXIM A les 3.00 HORES





Tampoc es podrà superar el 50 per cent d'aforament màxim a l'interior del local, tot i que les terrasses a l'aire lliure d'aquests establiments podran ocupar la totalitat de les taules permeses sempre assegurant la distància entre taules abans esmentada.





L'horari de tancament d'aquests establiments serà com a màxim a les 3.00 hores. Això no obstant, quan la unitat territorial de referència per al control de la COVID-19 de la comunitat autònoma en què es trobi el local estigui en nivell d'alerta 2, sempre que els indicadors complementaris per a l'estimació del nivell d'alerta presentin una evolució favorable, la comunitat autònoma podrà valorar autoritzar l'obertura de locals d'oci nocturn amb les restriccions que es proposen en el document 'Actuacions de resposta coordinada pel control de la transmissió de COVID-19'.





Altres mesures contemplades en el document aprovat passen per realitzar la cinquena ronda de l' 'Estudi Nacional de Seroprevalença ENE-COVID', després d'arribar l'objectiu de cobertura de vacunació del 70 per cent de la població i, en tot cas, abans que finalitzi el any 2021.





D'altra banda, i més enllà d'aquest document, el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han aprovat que el document 'Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut davant Covid-19 per a centres educatius en el curs 2021-2022' passi a ser una Declaració d'Actuacions Coordinades (DAC), fent així obligatòria la seva implantació.





SIS CCAA EN CONTRA





Els Governs autonòmics de la Comunitat de Madrid, País Basc, Catalunya, Galícia, Andalusia i Múrcia han votat en contra d'aquestes propostes del Ministeri de Sanitat, segons informen a Europa Press fonts de la reunió. Aquest document de Sanitat també s'ha trobat amb l'abstenció de Castella i Lleó i de la ciutat autònoma de Melilla.





Algunes autonomies ja s'havien posicionat en contra d'aquest esborrany, com ha estat el cas de la Comunitat de Madrid, el Executiu autonòmic ha assenyalat que això era una "imposició" de Sanitat i recordant que les comunitats autònomes ja han desenvolupat la seva pròpia normativa després l'estat d'alarma.





Per això, aquesta mateixa tarda ha anunciat que seguirà aplicant la normativa regional al discrepar dels criteris de Sanitat. En qualsevol cas, Darias ha recordat que aquest document s'ha aprovat en forma de declaració d'obligat compliment i ha recordat que, en l'última discrepància amb l'Executiu d'Isabel Díaz Ayuso, a la fi van acabar cedint.