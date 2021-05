Sitges celebra aquest dijous un assaig en l'oci nocturn amb 400 persones sense distància social

Un total de cinc bars musicals del carrer Primer de Maig de Sitges --coneguda com el carrer del Pecat-- seran l'escenari de l'assaig clínic d'aquest dijous que preveu reunir prop de 400 persones amb mascareta i sense distància social en el marc d'una eventual reobertura de l'oci nocturn en convivència amb la pandèmia de Covid-19.





Imatge de la roda de premsa de la secretària general d'Interior, Elisabeth Abad, l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell (EP)







L'Ajuntament de Sitges, el Govern i el sector de l'oci nocturn del municipi són els impulsors d'aquest assaig que dilluns passat va tancar les inscripcions amb 500 sol·licituds de persones de les comarques de Garraf, Alt Penedès, Baix Llobregat i dels municipis de L 'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i Barcelona, de les que participaran unes 400.







L'estudi es realitzarà entre les 23.30 i les 3 hores en un espai perimetrat del carrer i els assistents s'han de sotmetre a un test d'antígens ràpid (TAR) tres hores abans de la prova i un altre TAR cinc dies després perquè els investigadors puguin comprovar la taxa d'incidència de virus.





Hi haurà gels hidroalcohòlics per a la higiene de mans i es distribuirà una mascareta quirúrgica d'ús obligatori als participants però es permetrà el consum d'alcohol i fumar fora dels establiments així com la lliure mobilitat entre els cinc bars musicals que participen sense límit d'aforament als locals.





El secretari general de Salut, Marc Ramentol, va explicar durant la presentació de l'assaig que, per comprovar la incidència entre els participants, crearan un grup control virtual de persones anònimes a partir de la història clínica dels assistents que "compleixi les mateixes característiques" que les del grup d'intervenció de l'assaig.





Ramentol va argumentar que l'assaig tractarà de "representar el màxim les condicions naturals del desenvolupament del sector" abans de la pandèmia amb l'objectiu de provar els protocols que han de guiar la reobertura de l'oci nocturn, un dels més afectats per les restriccions derivades de la Covid -19.





Els cinc bars que hi participaran són Blitz Sitges, Rich Monkey Bar, Las Vegas Sitges, Pachito Sitges i Everlasiting Love Sitges i, a més dels gairebé 400 participants, hi haurà 50 treballadors entre seguretat privada i personal dels establiments.