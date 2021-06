Gairebé el 50% dels suïcidis de la província de Barcelona es podrien evitar

@EP





Un estudi dut a terme per l'Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) ha revelat que el 46% dels suïcidis que es produeixen a la província de Barcelona es podrien evitar si es pogués fer una detecció i gestió més eficient dels casos d'alt risc .





El treball, publicat a la revista 'Archives of Suicide Research', ha analitzat els casos de 2.109 persones mortes per suïcidi en aquesta zona en el període 2010-2015, segons ha informat aquest dijous el centre hospitalari en un comunicat.





De les 2.109 persones, un total de 971 havien acudit o sol·licitat atenció en l'assistència primària; entre elles, el 33% va morir durant la setmana següent i el 58,5% ho va fer un mes després.





L'observació ha mostrat que les persones que es van treure la vida "havien fet un ús freqüent dels serveis de salut d'atenció primària, havien estat derivats a especialistes" en salut mental o havien estat de baixa laboral durant l'any anterior.





En aquest sentit, el coordinador d'assajos clínics del Taulí, i responsable de l'estudi, el doctor Marc Fradera, ha assenyalat que això "confirma que habitualment els pacients suïcides es posen en contacte amb el sistema sanitari d'atenció primària, però no són detectats com un alt risc "o no se'ls gestiona eficaçment per a la prevenció.





En l'anàlisi fet, el 74% eren homes, mentre que un 34% dones, malgrat que "les dades generals indiquen que es produeixen més intents" entre elles, segons l'estudi.





Els factors de risc que s'han associat a aquest tipus de mort són "diversos" com autolesions, trastorns psiquiàtrics diagnosticats, antecedents familiars, ingrés hospitalari recent, pèrdua de el lloc de treball i dolor crònic, entre d'altres.





REGISTRES MÈDICS ELECTRÒNICS



Frades ha suggerit que disposar dels registres mèdics electrònics amb les dades sobre molts factors de risc suposa "una oportunitat d'intervenció clínica amb les eines adequades", ja que permetria aplicar sistemes de suport per als professionals sanitaris a identificar i fer un seguiment de possibles casos mitjançant la Intel·ligència Artificial.





El responsable de la feina ha apuntat que a Catalunya "cada pacient disposa d'un codi sanitari públic d'identificació únic" que ajuda a recuperar informació sobre els factors de risc rellevants, com poden ser hospitalitzacions prèvies i interaccions assistencials en salut mental, una iniciativa pilot que el Taulí està treballant per implantar, i que s'uneix al programa de prevenció del suïcidi.





A més del Taulí, a la feina han col·laborat l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària i de el Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa Salut Mental.