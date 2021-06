La violència de gènere augmenta en províncies en què l'atur masculí és alt

Un grup d'investigadors de la Universitat d'Alacant han analitzat els casos de violència de gènere que s'han produït a Espanya en l'últim any i consideren que hi ha una relació entre ella i la taxa d'atur masculí.





@EP





Per realitzar l'estudi, aquest grup d'experts (encapçalat per dones) ha estudiat la distribució tant geogràfica com temporal de diversos indicadors relacionats amb la violència de gènere. Així, s'han avaluat dades prèvies a la pandèmia, dels mesos de confinament i dels mesos posteriors. Ho han fet juntament amb l'Escola Nacional de Sanitat de l'Institut de Salut Carlos III i el CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública i han publicat els resultats a la revista International Journal of Environment Research and Public Health.





Gràcies a aquest estudi, en què han estudiat no només els assassinats masclistes sinó també les trucades al 016, les denúncies a la policia i les ordres de protecció, han arribat a la conclusió que les dades variaven segons les taxes d'atur masculí de cada província.







Amb això, van veure que a les ciutats en què hi havia més atur masculí, també es produïa un increment tant de les trucades al 016 com de les ordres de protecció. Per aquesta raó, expliquen, "s'han de tenir en compte per donar una resposta adequada a la violència de gènere en situacions de crisi com la viscuda amb la Covid-19 a Espanya".





DURANT EL CONFINAMENT VAN PUJAR LES TRUCADES I VAN BAIXAR ALTRES INDICADORS









Aquest estudi mostra que durant el segon trimestre de 2020, quan ens trobàvem confinats, va ser quan es va produir la taxa més elevada de trucades al 016 (12,19 trucades per 10.000 dones de més de 15 anys).







A diferència d'això, que va augmentar, tots els altres indicadors van baixar en aquest mateix període. És a dir, va baixar el nombre de denúncies policials, el d'ordres de protecció i el d'assassinats. En el tercer trimestre de 2020 les dades es van invertir; aquests indicadors van pujar i les trucades al 016 van disminuir.





D'això, per tant, s'extreu que les restriccions del coronavirus van suposar un canvi respecte a la manera de buscar ajuda per part de les dones.