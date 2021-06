On són els 300.000 milions de dòlars perduts de Veneçuela?

Durant la primera dècada d'aquest segle Veneçuela va viure una bonança petroliera que es va estendre fins a 2014. Jorge Giordani va ser durant 14 anys ministre de Planificació de Chávez (1999-2013). Com altres homes propers a el mort expresident veneçolà, amb l'arribada de Maduro va abandonar les files de el règim. Segons va confessar el 2016, dels fons de la bonança petroliera es van perdre prop de 300.000 milions de dòlars.













L'organització transparència Veneçuela va situar al voltant de l'món 236 casos relacionats amb la corrupció veneçolana. Només en 114 d'aquestes causes es coneix la quantitat de diners públics desviat, que puja a uns 52.000 milions de dòlars. Aquest suma equival a vuit vegades les reserves internacionals de Veneçuela (BCV, gener 2020) ia dos anys d'ingressos per exportacions de petroli (45.810 milions de dòlars corresponents a 2018 i 2019).





A més, segons Corruptometro , una investigació impulsada per l'ONG veneçolana, amb aquests diners es van poder construir 593 hospitals especialitzats, 194.000 escoles d'educació bàsica, i s'hagués pogut construir 21 preses hidroelèctriques.





Maria Alejandra Márquez, presidenta de Inrav, ha indicat que el càlcul aproximat de diners robats "només per corrupció" oscil·la entre 300.000 i 500.000 milions de dòlars: "Això no inclou narcotràfic, terrorisme, obres no executades, tràfic d'or ...". D'aquest càlcul, el 90% prové de la petroliera estatal PDVSA i de el sistema canviari veneçolà.





Què passa amb tots els diners decomissat pels Estats Units?





Legalment, aquests béns es transfereixen a un fons d'Estats Units. Márquez ha apuntat que hi ha dos fons: "Un Departament de el Tresor, i un altre de el Departament de Justícia. El del Tresor té més a veure amb fons provinents del narcotràfic i el terrorisme, que són els confiscats a través de l'anomenada Llei Clinton ".







Una vegada que els diners es recupera, cada Estat víctima de la corrupció ha de barallar cas per cas. Això representa un obstacle més en el cas veneçolà, ja que l'Estat és el principal promotor d'aquesta corrupció. "El que l'Estat nord-americà busca és que els diners que torni no torni a ser utilitzat per a la corrupció, llavors els criteris de retorn són molt estrictes, i òbviament un país com Veneçuela no els compleix".





La presidenta de Inrav va sostenir que el més complex en aquest tipus de processos és documentar i obtenir les proves suficients per poder congelar els diners. En el cas de la corrupció chavista, representants de l'Assemblea Nacional veneçolana presidida per Juan Guaidó han aconseguit aconseguir proves i facilitar-les a les autoritats nord-americanes. No obstant això, el govern interí de l'líder opositor no compta amb els mitjans suficients per col·laborar "ni l'estructura institucional i financera per dur endavant aquest procés".





Més enllà dels processos complexos per tornar aquests diners, va dir que els Estats Units és un dels països que més acords està duent a terme per a la tornada d'actius, no només amb Veneçuela.



En 2019, legisladors republicans i demòcrates van aprovar la llei "Veneçuela Emergency Relief, Democracy Assistance, and Development", coneguda com la Llei VERITAT, que ordena a el Departament d'Estat a treballar "amb organitzacions no governamentals per enfortir la governança democràtica i defensar els drets humans a Veneçuela, ia treballar amb governs estrangers per investigar la corrupció i recuperar els actius robats a Veneçuela ", entre d'altres accions. Mesura que va ser aplaudida i reconeguda per la comunitat veneçolana establerta a EUA.





A més de destinar diners per a l'ajuda humanitària, i altres qüestions més polítiques com el reconeixement a el govern interí i a l'Assemblea Nacional triada en 2015, la Llei VERITAT, va explicar Márquez, "conté uns articles particulars en els quals Estats Units es compromet a tornar diners de la corrupció a Veneçuela. En aquest article es contempla la creació d'un fons per protegir aquests diners ".