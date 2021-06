Més de 60.000 famílies van sol·licitar rescatar el seu pla de pensions a causa de la crisi del Covid

Moltes famílies espanyoles s'han vist obligades a trencar la guardiola de les pensions per poder mantenir-se durant els mesos de pandèmia. El confinament i les restriccions han col·locat a moltes persones en situació de ERTO i a molts autònoms els han obligat a baixar les persianes dels seus negocis. Una situació difícil que ha portat a que més de 60.000 partícips de plans de pensions s'hagin acollit als supòsits de liquiditat extraordinaris que va aprovar el Govern.





@EP





En total, la suma d'aquests plans de pensions rescatats ascendeix a més de 100 milions d'euros. I és que no s'ha d'oblidar que a finals de març de 2020, quan va començar el confinament més sever, el Govern va donar llum verda a una ampliació dels supòsits en què es podien rescatar aquestes aportacions que s'havien fet als plans de pensions . Podien sol·licitar-les persones que es trobessin a l'atur per un expedient de regulació temporal de l'ocupació o pel cessament d'activitat així com els autònoms que veiessin com els seus guanys es reduïen en més d'un 75%.





Les últimes dades disponibles sobre aquesta situació són els publicats el passat 30 de setembre i per a aquest llavors, un total de 64.084 persones havien sol·licitat aquest cobrament, el 70% durant els tres primers mesos. D'aquestes sol·licituds, al setembre si havien abonat ja 60.859. En total, s'havia repartit entre els partícips una suma de 113.755.293 euros.





Al voltant de la meitat de les persones que van sol·licitar aquest cobrament eren treballadors per compte d'altri amb expedient de regulació temporal d'ocupació. Després d'aquests se situaven els treballadors autònoms, que van començar a sol·licitar aquest cobrament a partir d'abril, quan es van flexibilitzar els requisits que havien de complir.