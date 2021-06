Els autònoms poden sol·licitar cinc noves prestacions si compleixen certs requisits

Aquest dimarts 1 de juny s'ha obert el termini perquè els autònoms sol·licitin els nous ajuts per cessament d'activitat. Unes ajudes que cobriran als treballadors per compte propi fins al dia 30 de setembre. Però a més d'ampliar la durada de les prestacions, s'ha inclòs una nova modalitat per a aquells que vagin a ingressar baixes quantitats de diners durant l'estiu i per als que vulguin reactivar-se.





Per accedir a aquesta cinquena extensió de les ajudes, els autònoms, com a norma general, hauran de demanar la prestació que correspongui a la seva mútua col·laboradora. Malgrat que es tracta d'una ampliació de les ajudes, els autònoms veuran que aquestes estan subjectes a noves condicions i per aquesta raó han de sol·licitar-les de nou.





@EP





Exempció EN LA QUOTA PER QUI cobressin la POECATA





Aquells autònoms que fins el 31 maig 2021 rebessin alguna prestació per cessament d'activitat, estaran exempts del pagament de les quotes d'autònoms en les següents quantitats: el mes de juny un 90%, al juliol un 75%, a l'agost un 50 % i al setembre un 25%. Unes exempcions que suposen una ajuda per si mateixes i que l'autònom no haurà de sol·licitar, sinó que la Seguretat Social les aplicarà directament.





PRÒRROGA DE LA PRESTANCIÓ QUE ÉS COMPATIBLE AMB L'ACTIVITAT





A partir d'aquest dimarts, els treballadors per compte propi que mantinguin període contributiu podran accedir fins al proper mes de semptiebre a l'ajuda compatible amb l'activitat. Aquest cessament d'activitat suposarà el 70% de la base de cotització d'autònom, és a dir, una suma de 661 euros si la persona cotitza per la base mínima.





Aquesta xifra baixaria al 50% en el cas que l'autònom compti també amb un treball per compte d'altri, ja que la majoria de sol·licitants hauran esgotat el període contributiu.





Per poder sol·licitar aquesta prestació s'exigeixen dues condicions: s'ha d'acreditar en el segon i el tercer trimestre del l'any una reducció de més del 50% dels ingressos computables de l'activitat per compte propi i no haver haver superat els 7.980 euros computables. A més, no han d'haver esgotat els terminis de prestació.





PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A QUI NO ACCEDIS AL POECATA





Els treballadors per compte propi que a data de 31 de maig estiguessin percebent una de les prestacions de cessament d'activitat podran sol·licitar ara la de cessament d'activitat extraordinària.





Aquest ajut permetrà sol·licituds dels que a més de no tenir accés a la POECATA hagin estat donats d'alta en autònoms a data de l'1 d'abril o no superin els 6.650 euros en rendiments nets fiscalment computables en el segon i tercer trimestre del l'any.





Amb aquest ajut podran rebre una quantitat igual al 50% de la base mínima de cotització, és a dir, de 460 euros al mes.





PRÒRROGA DE LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER SUSPENSIÓ DE TOTA ACTIVITAT





Tots els autònoms que es veiessin obligats a no realitzar les seves activitats a causa de la pandèmia podran accedir a aquesta prestació. A més, per poder sol·licitar aquesta pròrroga no han de tenir deutes amb Hisenda ni la Seguretat Social i han d'estar afiliats al REPTA des de fa més de 30 dies.





Amb aquesta prestació cobrarien 661 euros mensuals, ja que la quantia seria del 70% de la base mínima.





PRÒRROGA DE LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A AUTÒNOMS TEMPORALS





Per poder sol·licitar aquesta prestació, els autònoms han d'haver estat donats d'alta en aquest règim de la Seguretat Social durant mínim 4 mesos i com a màxim 7 en 2018 i 2019. D'altra banda, tampoc podran haver estat donats d'alta per compte d'altri més de 120 dies cadascun d'aquests anys. I, finalment, no poden haver guanyat més de 6.650 euros en el segon i tercer trimestre del 2021. En cas de complir els requisits podrien rebre aquesta prestació de 460 euros a l'mes.