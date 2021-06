Els empleats de Nissan volen saber més sobre els projectes de reindustrialització

Els Comitès d'Empresa de Nissan han valorat positivament les reunions que s'han celebrat en els últims dies i aquest dilluns per la reindustrialització de les plantes de l'automobilística nipona a Catalunya, però han demanat més informació sobre els projectes que s'estan proposant.





"Hem manifestat la necessitat de conèixer els projectes que ens comuniquen com confidencials, però que encara entenent aquesta necessitat, hem d'exigir més informació per poder valorar-los com una opció real", han indicat els treballadors en un comunicat, en què també han demanat treballar conjuntament amb el Govern central.





Han celebrat que les administracions catalana i estatal han coincidit a millorar "aspectes com la necessitat de treballar conjuntament amb l'administració central per buscar el millor recanvi industrial al tancament de Nissan" i han demanat aquestes paraules es transformin en fets.





Han informat que la propera reunió es realitzarà de forma presencial al mes de juliol i han afegit: "Des dels Comitès d'Empresa insistirem, i farem el necessari perquè abans d'aquesta reunió, es clarifiquin i concretin tots els projectes per poder concretar la millor opció de reindustrialització".





A la Comissió han participat el secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Albert Castellanos; el director d'Enginyeria i representant de Nissan a la Comissió, Sergio Alcaraz; el secretari general d'Indústria i PIME de l'Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, Raül Blanco i la directora general d'Indústria de la Generalitat, Natàlia Mas.







També han estat presents el subdelegat de Govern a Catalunya, Carles Prieto; el responsable de les Operacions Industrials de Nissan a Espanya, Frank Torres; el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, i membres de les quatre organitzacions sindicals amb representació en els Comitès d'Empresa; així com el director d'estratègia i transformació de KPMG, Ignacio Crespo.