El 99% de persones grans creen anticossos després de la segona dosi de Pfizer

El Programa Valencià d'Investigació de vacunes Covid-19 ha realitzat un estudi per determinar el percentatge de gent gran que creen anticossos després de rebre la segona dosi de la vacuna de Pfizer. Gràcies a aquesta investigació han conclòs que el 98,7% de persones majors estan immunitzades passats tres mesos des de la segon punxada. Del 1,3% restant, dues terceres parts creen un altre tipus d'immunitat: els limfòcits T.





@EP





Amb això, assenyalen que el percentatge de persones d'avançada edat amb anticossos després de la vacunació amb Pfizer és "una de les taxes més altes de les descrites fins al moment". I per arribar a aquesta conclusió han analitzat el grau d'immunitat de les persones grans que viuen a les residències de la Comunitat Valenciana.





En total, han participat en l'estudi 881 majors de 13 residències diferents. A tots ells se'ls van realitzar tests ràpids d'anticossos al voltant de tres mesos després de la segona injecció. A partir d'ara els seguiran repetint els tests cada tres mesos per conèixer quant de temps els dura la protecció enfront del virus.





El responsable de la investigació, David Navarro, també ha volgut deixar clar que es tracta d'un estudi pioner. A més, considera que els resultats serien similars si s'estudiés la immunitat de les persones vacunades amb un altre sèrum d'ARN missatger, com Moderna.







Però tot i que els resultats que llança la investigació siguin bons, no s'ha d'oblidar que de vegades la immunitat que generen aquestes persones de risc no és suficient. Per això es produeixen brots que acaben amb alguns ancians hospitalitzats i fins i tot morts.