L'Ajuntament de Badalona ha informat les persones allotjades en els albergs que vivien al Gorg que han d'abandonar-los, tot i que s'està treballant per poder allargar l'estada fins al setembre. Entre 90 i 100 persones es veuran afectades per aquestes mesures que vol adoptar el consistori.





Estat de la nau que va patir l'incendi / @EP





L'incendi de la nau del Gorg, a Badalona, produït el dia 10 de desembre de 2020 va deixar a més de 100 persones sense sostre. Per això, tant la Generalitat com diverses administracions van ajudar econòmicament a l'ajuntament per proporcionar allotjament provisional a aquestes famílies. No obstant això, només entre 90 i 100 persones van acceptar la proposta, mentre que altres van decidir allotjar-se a altres naus i altres 30 persones van decidir acampar a la Rambla de Gorg, segons dades del mateix Ajuntament de Badalona.







Ara mateix i amb les informacions que es coneixen sembla que les famílies afectades es veurien al carrer sense cap mena d'alternativa per a reallotjar. Davant d'això, l'Ajuntament ha optat per plantejar-se la possibilitat de prorrogar l'estada a determinats perfils de persones més vulnerables fins al setembre, però de moment, no existeix cap solució residencial per a aquestes persones.





UN NOU DESALLOTJAMENT EN UNA ALTRA NAU DEL GORG







Segons afirma l'Associació Papers i Drets per a Tothom Badalona, les persones a les quals vol desallotjar l'Ajuntament són treballadors en situacions precàries i que porten vivint a Badalona diversos anys.





A més està previst un nou desallotjament el pròxim 22 de juliol de la nau situada al carrer Progrés de Badalona que afectaria un altre centenar de famílies.





Pel que el problema de persones que es poden veure al carrer ascendiria entre els de l'alberg i la Nau de Progrés a 200 persones.





