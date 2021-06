On, com i quan em puc vacunar?

El ritme de vacunació és alt i cada vegada són més les persones que poden demanar cita per a administrar la primera dosi. Des del govern insisteixen que per a final de l'estiu volen tenir al 70% de la població 'immunitzada', entenent aquest terme com haver rebut la pauta de vacunació completa.





QUAN EM PUC VACUNAR?





Les convocatòries de vacunació es van obrint per franges d'edat. Així, es va començar la campanya amb els ciutadans de més de 80 anys, però els majors estan gairebé íntegrament vacunats. També molts adults. Tant és així que el dijous 10 de juny es va informar des del Departament de Salut que el 22% de les persones d'entre 45 i 49 anys ja havien rebut una dosi de la vacuna.





Per aquesta raó, des del 10 de juny també els ciutadans nascuts entre 1977 i 1981, és a dir, els que tenen entre 40 i 44 anys, ja poden demanar dia i hora per vacunar-se.





S'espera que la vacunació d'aquesta franja d'edat, la més àmplia a Catalunya, acabi en aproximadament un mes. A partir de llavors, tot i que encara no és segur, es podria obrir la vacunació a tota la població.





COM PUC DEMANAR CITA?





Des Salut es van enviant sms a les persones que formen part dels grups d'edat dels quals les convocatòries de vacunació estan obertes. No obstant això, qualsevol persona que estigui dins d'aquestes franges d'edat, encara que no hagi rebut el missatge, pot sol·licitar dia i hora a la web de vacunació covid.





Un cop dins de la web, l'interessat ha d'accedir a l'enllaç 'Demana cita o modifica' i emplenar les seves dades personals. Si efectivament es troba dins de la franja d'edat convocada, li apareixeran un seguit de pestanyes perquè seleccioni el lloc i, després, el dia i l'hora.





ON EM PUC VACUNAR?





No tots els municipis catalans tenen centres habilitats per a la vacunació, de manera que en moltes ocasions el ciutadà s'ha de desplaçar. A més, és habitual que alguns centres no comptin amb dies i hores disponibles, de manera que quan una persona accedeix a demanar cita pot aparèixer un recinte a molts quilòmetres de casa seva.





Això ha portat a la confusió de molts ciutadans. Que aparegui un lloc llunyà no vol dir que obligadament s'hagi anar allà. Si en el moment d'entrar a demanar cita tots els llocs que apareixen estan massa lluny, la persona pot tornar a intentar-ho un altre dia. Potser, a l'endemà, aparegui disponiblitat al poble del costat. Això es va actualitzant a mesura que es van distribuint vials entre les diferents comunitats.





No obstant això, cal tenir en compte el que s'ha dit un parell de paràgrafs més amunt: no tots els municipis compten amb recintes habilitats per a la vacunació massiva. Això sí, les distàncies entre un i altre són assequibles perquè qui visqui en alguna localitat intermèdia es pugui desplaçar sense problema.





QUÈ VACUNA EM POSARAN?





Encara que poden haver excepcions, ja que algunes comunitats s'adapten a la quantitat de sèrums que reben, aquestes són les vacunes aprovades per a cada franja d'edat. Alguns grups, de moment, encara no estan oberts.









De 70 a 79 anys : Pfizer i Janssen.

: Pfizer i Janssen. De 60 a 69 anys : AstraZeneca.

: AstraZeneca. De 50 a 59 anys : Pfizer, Moderna o Janssen.

: Pfizer, Moderna o Janssen. De 40 a 49 anys : Pfizer, Moderna o Janssen.

: Pfizer, Moderna o Janssen. De 16 a 40 : Pfizer o Moderna.

: Pfizer o Moderna. De 12 a 16 : Pfizer.

: Pfizer. Personal essencial menor de 50 vacunat amb la primera dosi d'AstraZeneca : AstraZeneca o Pfizer.

: AstraZeneca o Pfizer. Pacients oncològics: Moderna.