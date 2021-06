Antoni Trilla: "És segur retirar la mascareta a l'aire lliure"

Antoni Trilla, cap de medicina preventiva de l'Hospital Clínic, creu que és segur retirar la mascareta a l'aire lliure sempre que sigui en espais sense que es formin aglomeracions. "Hauria preferit treure primer les mascaretes a l'exterior i després anar obrint altres coses", ha comentat al Via Lliure de Rac1.





Obrir l'oci nocturn al 100% és un altre factor que està sobre la taula, però Trilla considera que "en una situació relaxada com sol ser l'oci nocturn, es pot perdre la noció del risc. Segur que a la majoria de locals es fa farà bé, però també hi haurà llocs on no es farà del tot bé".













Aquí es on el cap de medicina veu el principal problema d'obrir al 100% durant les nits, ja que és un risc de contagi que es pot estendre a la comunitat.





La variant índia ja és una realitat en la nostra actualitat. "És una gran incògnita les variants com la britànica. El cas de l'índia sembla més transmissible i hi pot haver algun cas amb major gravetat", ha reconegut l'Antoni Trilla. Per acabar, ha afegit que “A Catalunya ja hi ha casos de transmissió comunitària de la variant índia. Per això, s'ha d'avançar sempre que sigui possible la segona dosi d'Astra Zeneca”.