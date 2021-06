25.000 persones protesten a Colón contra els indults del "Procés"

Participants a Colón / # 13IndultosNo





Pablo Casado, Santiago Abascal i Inés Arrimades se citen aquest diumenge a Colón contra els indults

Unes 25.000 persones estan congregades des de les 11.00 hores a la madrilenya plaça de Colón per participar en la concentració que ha convocat aquest migdia la plataforma Unió 78 per protestar contra la concessió d'indults als condemnats pel referèndum de l'1 d'octubre, segons han informat fonts de la Policia Nacional.





Alguns dels assistents, molts amb banderes d'Espanya, porten pancartes amb lemes com 'No a les indults' o 'Indults = Insult'. La concentració que ha convocat Unió 78, integrada per persones com Rosa Díaz, María San Gil o Fernando Savater, arrencarà oficialment i inclourà la lectura d'un manifest.





Els promotors d'aquest acte han estat els més matiners a arribar, així com la exportaveu de el Grup Popular al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, i l'escriptor i Premi Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.





CASAT, ABASCAL I Acostades evitaran UNA FOTO JUNTS



Els presidents del PP, Vox i Ciutadans, Pablo Casado, Santiago Abascal i Inés Arrimadas respectivament, van a aquesta concentració però evitaran una foto conjunta, a diferència del que va passar en una manifestació similar en el mateix escenari convocada el 10 de febrer de 2019.









Els tres partits faran declaracions als mitjans abans de l'inici de la concentració. Casat les realitzarà a la porta de la seu del PP, al carrer Gènova, on estarà acompanyat per la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.





Per la seva banda, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha citat els periodistes a la mateixa plaça de Colón, al costat de l'estàtua de Blas de Lezo. La presidenta de Ciutadans atendrà els mitjans davant de la Biblioteca Nacional, que està a la banda de la madrilenya plaça.