L'humor a Catalunya Ràdio:  “Bon dia de merda als assistents de la manifestació de Colón"

El còmic català, Peyu, presenta a Catalunya Ràdio el programa ‘El bunquer’, juntament amb Jair Domínguez i Neus Rosell. També presenta a TV3 el programa ‘Bricoheroes’, que s’emet a través dels mitjans digitals i les xarxes socials de la televisió pública, igualment acompanyat de Domínguez.







El presentador ha desitjat un “bon dia de merda” als assistents a la manifestació de la Plaza Colón de Madrid contra els indults. “Eres 25.000 segons el Govern espanyol, 125.000 segons la Guàrdia Urbana, però si m’ho pregunteu a mi de persones n’hi havia ben poques. Molt energumen, vaig veure jo”, indica.







El locutor i còmic català és dels que no es mossega la llengua. Ell i el seu company de fatigues en Catalunya Ràdio, Jair Domínguez.





Així mentre Peyu afirma: "Cada vegada tolero menys la ignorància i cada vegada m'espanta més. Encara no fa 100 anys de la Guerra Civil i encara no fa 50 de la mort de Franco... Espanya i els espanyols em comencen a donar una mica d'angoixa".





Jair li contesta: "No, Peyu! Els espanyols no! Has de dir Estat espanyol, els polítics! Que a Espanya també hi ha molt bona gent'". Ell mateix també els respon: "Assegurança..., no obstant això, noi..., últimament em costa trobar-los". I es pregunta: "Músics, artistes, intel·lectuals... on esteu? O és que potser no hi ha... Ja fa massa temps que dura la merda aquesta de l'auge de la ultradreta i qui l'hagi de contrarestar, ni està ni li ho espera. Apa, que tingueu un bon dia de merda”.