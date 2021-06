La medicina també discrimina les dones

Cada vegada més, per sort, el feminisme va guanyant força, però encara queda molta feina a fer per aconseguir la igualtat de gènere. Estem acostumats a parlar de la violència de gènere o de les diferències entre homes i dones en el mercat laboral. Però la veritat és que aquesta diferenciació de sexe es pot extrapolar a molts àmbits, entre ells el de la medicina.





L'autora Elinor Cleghorn ha publicat un llibre titulat Dones malaltes en el qual cita diverses maneres en què s'ha entès de forma errònia tant el cos de la dona com la seva ment. Això, segons ella, ha portat al fet que les dones hagin estat mal ateses i també mal diagnosticades en moltes ocasions al llarg de la història. Així, en el llibre fa referència, per exemple, a la idea que hi havia a l'antiga Grècia que deia que l'úter desplaçat de les dones era el causant de moltes de les seves malalties.





A més, Cleghorn declarar per a The Guardian que "les teories biològiques sobre els cossos femenins es van utilitzar per reforçar i defensar les idees socials restrictives sobre les dones".





L'autora va decidir escriure aquest llibre després d'experimentar en primera persona una mala experiència mèdica. Cleghorn pateix lupus, però va haver de visitar moltes vegades el metge per que l'hi diagnostiquessin, malgrat que és nou vegades més prevalent en dones que en homes.

"Estava intentant entendre per què cap dels meus metges realment podia explicar molt al respecte. Podien dir-me el que estava succeint en el meu cos, però no podien dir per què ho vaig contraure o per què jo, com a dona, sóc més susceptible a això", va explicar.





LES MALALTIES CARDIOVASCULARS, MOLT MÉS DIAGNOSTICADES A HOMES





El cas d'Elinor Cleghnor és només un exemple del diagnòstic tardà de malalties en dones. Sense anar més lluny, la principal causa de mort femenina són les afeccions de cor. No obstant això, aquestes malalties s'estudien, es diagnostiquen i es tracten més quan es produeixen en homes.





Per donar dades més concretes: el 35% de dones mortes el 2019 van perdre la vida per una afecció de cor. Aquests problemes de salut els pateixen al voltant de 275 milions de dones a tot el món i causen la mort a més dones que el càncer. En relació amb l'home, en 2018 les morts per malalties cardiovasculars en dones van suposar un 53,7% del total. És a dir, van perdre la vida 9.000 dones més que homes per aquesta causa.





Però el motiu que morin més persones del sexe femení per problemes cardíacs no és altre que la manca de diagnòstic. A les dones se'ns diagnostiquen aquestes malalties amb més retard, se'ns fan menys intervencions quirúrgiques i, per tant, s'arriba més tard al tractament. Una cosa que, com és lògic, desemboca en més morts femenines que masculines.





LES INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES ES CENTREN EN HOMES





En un estudi publicat a la revista The Lancet es reclama una major investigació de les patologies femenines i dels seus tractaments. Per començar, quan un metge decideix medicar una persona no té en compte el seu sexe, ni tampoc el seu pes. Es diferencia entre nens i adults, però no es té en compte que una dona de 50 quilograms potser no necessita la mateixa medicació que un home de 85 quilograms.





D'altra banda, en els assajos clínics i preclínics predomina la participació d'homes. Només entre el 20 i 25% dels participants són dones, segons The Lancet. La cardiòloga Antonia Sambola situa aquest percentatge entre el 25 i el 30%, però tot i això seguiria lluny del mínim del 40% que es consideraria acceptable.





Aquests fets, a més, porten al fet que siguem les dones les què patim el 60% dels efectes secundaris dels medicaments. Sense anar més lluny, això s'ha pogut veure a la campanya de vacunació del covid-19. Entre els efectes adversos notificats, el 83% dels de Pfizer els van patir dones. En Moderna aquest percentatge puja fins al 84% i en AstraZeneca baixa al 75%.