Sala Aquarella: el retorn del cabaret a Barcelona amb Roma Calderón

Pablo-Ignacio de Dalmases





Vam pujar pel carrer Muntaner des de la seva arrencada a la plaça de Goya i vam passar per davant del número 4 on no vam advertir símptomes de cap activitat. Recordem que allí va estar un dels cabarets més famosos de Barcelona, l'Emporium, després un local d'espectacles gestionat per la porta gran pels germans Riba i finalment la sala Muntaner, un dels més innovadors escenaris de la ciutat que va conrear amb especial afecció als gèneres parateatrals. Però va tancar abans de la pandèmia i amb la seva clausura Barcelona es va quedar sense un dels últims locals que van fer furor durant més d'un segle: cafès concert, teatrets, sales de festa, cabarets, music halls ...





A punt vam poder atenuar la nostra tristesa quan, a poc més de cent metres de distància entrem al número 572 de la Gran Via sobre la porta veiem un rètol que resa "Sala Aquarella". Descendim uns graons i ens trobem amb un local propici a la intimitat en el qual ens rep Toni Albadalejo. Ens ha citat per informar que vol recuperar la tradició cabaretera barcelonina i fer d'Aquarella un lloc en el que trobi acomodament la revista transgressora, atrevida i divertida de sempre.





Es proposa començar amb Roma Calderón, "la dona desitjable i perfecta", és a dir, una "pin up" que continua la línia que van traçar amb èxit aquelles supervedetes de cames inacabables i corbes torbadores que trastornaven la nostra libido a l'Apolo, el Victòria, el còmic o l'Arnau. És manxega, com ho va ser Sarita Montiel, encara que Roma d'un poble de la província de Toledo i porta triomfant vuit anys amb l'espectacle de "nu-cabaret" titulat "The lovers" en què ella ho és tot. Ho ha portat amb èxit per Madrid -en mitja dotzena de locals diferents-, València, Sevilla, Cadis, Jerez de la Frontera, Huelva i Almeria i ha traspassat les nostres fronteres per actuar a París Mèxic i Nova York. "Només em faltava Barcelona", ens diu amb un somriure murri amb la qual afegeix, com per explicar què és el que anem a veure a l'Aquarella, que "jo ho vaig a ensenyar tot: des de les calces a l'ànima".





"Toco d'una forma molt personal un tema universal: l'amor i les diferents formes" puntualitza Roma, i ho fa de forma desinhibida i descarada. "Explico sense embuts molts aspectes de la nostra vida amorosa que a vegades costa reconèixer, però el guarniment amb un bon cauterizante com és l'humor! El públic es relaxa, perquè se sent reflectit en el que explico". A més, no és un espectador passiu, sinó que intervé activament en l'espectacle en el qual hi ha música en directe i s'utilitzen les noves tecnologies. En total, hora i mitja de xou trepidant "encara que en algunes ocasions, si el públic està molt entregat, he arribat a prolongar una hora més".





"The lovers" s'oferirà els dimecres, dijous i divendres a les deu de la nit al llarg de tot el mes de juliol. Un bon punt de partida per a aquesta nova singladura de la Sala Aquarella amb la qual Barcelona reviurà les alegres nits de la faràndula cabaretera.