El Parlament demana a la Generalitat impulsar la futura llei trans en el termini d'un any

El Parlament ha aprovat una moció en què insta el Govern a impulsar en el termini de 12 mesos els treballs per elaborar un avantprojecte de llei sobre el canvi de nom i reconeixement del sexe de les persones trans, així com adaptar l'ordenament per garantir els drets dels fills de víctimes de violència masclista.





En el text de la moció, recollit per Europa Press, se sol·licita que en el termini de 9 mesos es dugui a terme l'adaptació de l'ordenament jurídic per donar "la necessària garantia d'atenció" a aquests menors, sense necessitat que hi hagi un procediment judicial obert, i també en els casos de menors d'entre 14 i 16 anys.





Després d'una esmena de Junts, la moció també preveu impulsar una reforma del Reglament de Parlament per reforçar el compromís contra la discriminació amb sancions "en el cas de no signatura del compromís de tolerància zero davant la discriminació i l'abús"; aquest punt s'ha aprovat amb els vots favorables dels socis de Govern, CUP, comuns i PSC, l'abstenció de Cs i el PP, i el 'no' de Vox.





La moció considera necessària la revisió de totes les formes de lluita contra les violències masclistes, la implementació de la Llei d'igualtat de tracte, així com la tramitació de la llei trans al Congrés; un punt que ha estat aprovat amb el 'sí' dels socis de Govern, la CUP, els comuns i Cs, l'abstenció de PSC i el PP i el 'no' de Vox.





La diputada d'ERC Jenn Díaz ha presentat la moció al Parlament, i ha destacat la necessitat que el debat parlamentari es faci des del respecte, i celebra que es faci un pas endavant en el canvi de nom i reconeixement de sexe a les persones trans, encara que recorda que "les competències de Registre Civil no són pròpies de Catalunya".





DEBAT



En el debat, la diputada del PSC Gemma Lienas ha dit que no està d'acord en el punt sobre la innecessària existència d'un procediment judicial obert: "Sabem que si les dones estan obligades a denunciar es fan enrere, però si no hi ha denúncia hi ha inseguretat jurídica ", i creu que seria positiu plantejar altres escenaris.





Per Cs, la diputada Anna Grau diu que li fa gràcia que Junts doni suport aquesta moció contra la discriminació quan la presidenta de Parlament, Laura Borràs (Junts), "s'atreveix a tallar el micro als grups que expressen opinions que a ella li disgusten", i s'ha mostrat favorable al punt d'impulsar la llei trans al Congrés.





La diputada de Junts Aurora Madaula ha celebrat que s'hagi aprovat la seva esmena per impulsar una reforma de el Reglament de Parlament per reforçar el compromís contra els discurs d'odi mitjançant sancions, davant "discursos d'odi que neguen la violència masclista" i insta el Govern a treballar de forma interdepartamental.





La diputada de Vox Mònica Lora ha demanat a ERC que el que escriuen en la moció s'ho apliquin i els retreu la seva "hipocresia quan combaten la discriminació per ideologia, quan Vox pateix cada dia un cordó antidemocràtic", i ha considerat que aquesta moció té com a objectiu continuar incloent la perspectiva de gènere en tots els àmbits.





La diputada Basha Changue (CUP) ha retret a ERC que la moció, tot i que preveu el canvi de nom a persones trans i la garantia dels drets de fills de víctimes de violència masclista, "es ventila el racisme, la xenofòbia i altres violències en un punt genèric, dispers i sense concreció de mesures, i se centra en la blanquitud ".





Per els comuns, la diputada Susanna Segòvia ha exigit polítiques d'inclusió i igualtat davant els discursos d'odi, així com destinar més inversió, ha fet una crida a deixar de polititzar els drets de les persones trans i ha exigit que la Conselleria d'Feminismes no sigui una "conselleria florero".





El president del PP català, Alejandro Fernández, ha sostingut que l'esmena de Junts que planteja la reforma del Reglament de Parlament suposaria una "autèntica mordassa" i els ha demanat que si volen combatre opinions oposades que ho facin mitjançant el debat i arguments polítics, i no silenciant.