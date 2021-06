Andreu Mas-Colell: "El sector públic no pot assumir totes les seves tasques"

Andreu Mas Colell / @CercleEconomia





Andreu Mas-Colell, president de BIST i president de la Comissió Life Sciences del Cercle d'Economia ha reivindicat també, en aquesta mateixa taula de debat que el president d'Agbar, Àngel Simon, que la col·laboració publico-privada és la millor eina per al creixement de l'economia espanyola.





I ha assenyalat que el problema que per a ell és "que anem cap enrere quan hauríem d'anar cap endavant per una creixent tendència de desconfiança cap al sector privat. Es insisteix que l'autoritat pública ha de participar en la governança, movent-nos encara més del model anglosaxó. A Gran Bretanya, pots tenir un museu 100% públic on, però, el sector públic no estigui en la governança perquè es dóna confiança als gestors de la institució ".





Per l'exconseller està clar que "el sector públic no pot assumir totes les seves tasques. Un centre de recerca no pot funcionar com una oficina de correus, pel que es fa necessari una col·laboració" win-win "que faciliti la captació de recursos del món empresarial i, alhora, ofereixi possibilitats de negoci a les corporacions ".





També ha afirmat Mas-Colell que el sector salut podria ser un motor de la recuperació i transformació, i que ho sigui depèn de decisions pròpies, i també ha dit que els recursos que es dediquen a Salud han de ser de l'1% del PIB espanyol addicional : "Això ens situaria en la mitjana europea abans de la pandèmia".





Ha vaticinat que en els propers anys es veuran dinamismes i recursos addicionals en la salut, encara que això no implica la transformació de la mateixa, perquè aquí entren els actius que fan d'el sistema de salut espanyol un bon sistema, com hospitals amb excel·lents reputació, una atenció primària que funciona i nivells molt alts d'investigació mèdica i salut.





"No tingueu dubtes que, si no tenim una vacuna espanyola, és pels pocs recursos disponibles, el talent el tenim. Si els recursos addicionals es dediquen a la investigació, a potenciar el que funciona bé, i no a repartir sense criteri, el resultat pot ser espectacular ", ha assegurat.





Per a ell, tot rau en una decisió pròpia, perquè hi ha la base per fer un salt que posi a Espanya en primera línia, i ha afegit: "La CE pot promoure una Europa més productiva, però lògicament no pot proposar una Europa en què tots seu membres estiguin per sobre de la mitjana ".





Cal assenyalar que l'ex conseller d'Economia, ha rebut una càlida rebuda just abans d'iniciar la seva intervenció en la reunió del Cercle d'Economia. Mas-Colell ha reicbido els suports de l'món econòmic i acadèmic després que el Tribunal de Comptes hagi proposat embargar-dels béns.





