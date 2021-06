Àngel Simón: "Aquesta reconstrucció establirà les bases d'un futur més sostenible i inclusiu per tothom"

Àngel Simón durant la seva intervenció al Cercle d'Economia / @CercleEconomia











En el marc de la reunió anual del Cercle d'Economia, organitzada a Barcelona sota el lema "La gran reconstrucció", Àngel Simon, president d'Agbar, ha participat aquest dijous en una taula rodona, moderada per Hilario Albarracín, president de KPMG Espanya , al costat de Andreu Mas-Colell, president de BIST i president de la Comissió Life Sciences del Cercle d'Economia; Maria Jesús Almazor, CEO de Ciberseguretat i Cloud de Telefónica i presidenta de la Comissió Digital del Cercle d'Economia, i Antoni Cañete, president de PIMEC. Hi han desgranat les iniciatives clau per accelerar la transformació de l'economia espanyola i garantir la sostenibilitat i el progrés per a la societat i les futures generacions.





Àngel Simón: "Cal un entorn" amigable "que permeti realitzar pactes de col·laboració per respondre als reptes que afrontem com a societat"





"És fonamental consolidar el camí cap a la transició verda i inclusiva des del compromís de tots i l'impuls d'un nou contracte social", ha afirmat Àngel Simón, president d'Agbar, que ha assenyalat el paper clau de l'empresa en aquesta necessària transició per respondre als reptes globals de la nostra societat, com el creixement demogràfic mundial, el canvi climàtic o l'increment de les desigualtats després de la pandèmia de la COVID".





LES EMPRESES TREBALLEN SOBRE PROJECTES CONCRETS SENSE DEIXAR A NINGÚ ENRERE



"Les empreses tenen la capacitat d'impulsar la innovació i implementar projectes concrets, amb rendició de comptes als grups d'interès, que permetin reactivar l'economia i generar ocupació verda, equitatiu i de qualitat", ha destacat Simon.











"Aquesta reconstrucció establirà les bases d'un futur més sostenible i inclusiu per a tots, mitjançant el desenvolupament de projectes d'innovació i digitalització amb un impacte ambiental positiu, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i els principis de l'Pacte Verd Europeu. Pel que fa a l'acció climàtica, Agbar impulsa un model baix en carboni, mitjançant solucions basades en la economia circular -com el reconegut model de les biofactorías- i en la pròpia naturalesa, així com l'ús d'energies renovables o la generació d'energia verda "ha afegit el president d'Agbar durant la seva intervenció.





El president d'Agbar ha defensat la necessitat de dissenyar u na transició sostenible "que no perjudiqui els més vulnerables, que no deixí ningú enrere, que no només es basi en la compensació pels gasos d'efecte hivernacle. Cal que ens moguem sense alliberar CO2 o el menys possible, i això significa incrementar els costos d'inversió i formació lligat a la digitalització i les noves formes de treball que es produiran en les empreses, per als quals reclama major acostament entre allò públic i allò privat ".





LA COL·LABORACIÓ PÚBLICO-PRIVADA VITAL PER AFRONTAR ELS REPTES DE FUTUR





A més, per aconseguir aquesta transformació, la col·laboració publico-privada es consolida com a model d'èxit i motor de canvi. És a dir, "és necessari un entorn que permeti realitzar pactes per a la col·laboració entre totes les parts -institucions, universitats, empreses i ciutadania- i així desenvolupar solucions conjuntes, que integrin els diferents punts de vista per respondre als reptes que afrontem com a societat ", ha afirmat Àngel Simón.





La cooperació entre administracions i empreses "ens ajuda en moltes coses a tots.

Necessitem un ambient empresarial amigable, en el bon sentit de la paraula, que ens permeti fer pactes entre els diferents sectors implicat ", ha insistit el president d'Agbar davant l'auditori de l'Hotel W de Barcelona.





Les aliances, com indica l'últim dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides -el nombre 17-, són imprescindibles per lograr els objectius.





SÓN NECESSARIS MARCS DE REGULACIÓ QUE TRANSMETIN SEGURETAT I UN AMBIENT AMIGABLE PERQUE FLUEIXI LA COL·LABORACIÓ





En aquest context, Àngel Simon, que és president de la Comissió Green Deal de al Cercle d'Economia, ha emfatitzat sobre la importància de comptar amb un marc de regulació eficient, així com amb un model de governança que defineixi clarament les bases d'actuació i que doni seguretat tant a les pimes com a les grans empreses per exercir el seu efecte tractor de progrés de l'economia i de la societat, encara més en el marc dels fons Next Generation de la Unió Europea.

Simón ha explicat en la seva intervenció que les empreses estan "molt focalitzades en com" han d'avançar i en els costos que té aquest avanç, i que això obliga a presentar un nou contracte social amb tots els stakeholders. Per aconseguir-ho, cal "un determinat ambient empresarial amigable" que permeti fer pactes entre els diferents actors, la qual cosa també implica un millor ambient polític.





També ha recordat que l'objectiu bàsic és que l'emissió sigui neutra en carboni abans del 2050 i ha subratllat que les empreses han de "intentar emetre els menys gasos d'efecte hivernacle" possibles, encara que fins ara s'han centrat en compensar aquestes emissions.





Al terme del seu discurs, el president d'Agbar ha recollit el guant llançat pel primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni que aquell mateix matí de dijous afirmava en el mateix fòrum "és fonamental un canvi d'actitud i tornar a creure en nosaltres mateixos. Ser conscients dels actius que tenim com a ciutat ", insistint que la ciutat ha de llançar un missatge optimista amb l'arribada de projectes i inversions que posicionin Barcelona com una ciutat global. Per al líder de PSC a Barcelona la prosperitat de la ciutat passa per defensar un model social europeu i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, que s'han d'incorporar de manera "desacomplexada i clara" en el full de ruta cap a la reactivació econòmica després de la pandèmia de la Covid-19.





Davant d'això Simón ha afirmat rotund: "He sentit que Collboni parlava d'un canvi d'actitud, i suposo que aquest canvi d'actitud vindrà pel suport a aquest sector més amigable amb la col·laboració publico-privada".





