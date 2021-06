Pere Navarro: "El Consorci de la Zona Franca de Barcelona vol ser una fàbrica d'oportunitats"

Pere Navarro durant la seva intervenció / @Cercle Economia





Aquest divendres el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, ha participat en la trobada anual del Cercle d'Economia que se celebra a Barcelona des de dimecres.





Concretament ho ha fet en el debat sota el nom "La Barcelona dels 5 milions" al costat d'Aurora Catà, presidenta de Barcelona Global; Jaume Collboni, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona; i Josep Sánchez Llibre, president de Foment de Treball.







Durant la sessió, moderada per l'economista i urbanista Alfonso Vegara, Navarro ha aprofundit en el paper de Barcelona i la seva zona metropolitana com un dels motors de la recuperació i ha posat en valor els projectes del CZFB en matèria d'innovació com "un gran pas cap a la creació de la indústria del futur, en el context de la nova economia, que es nodrirà i al seu torn aportarà a l'important ecosistema innovador de la ciutat comtal".









Panoràmica de la taula de debat / @Cercle Economia





Per a Navarro l'Àrea Metropolitana de Barcelona serà "un motor d'aquesta recuperació i per això des del Consorci de la Zona Franca de Barcelona assumim un paper proactiu en aquest avanç cap a un nou model econòmic. Volem ser una fàbrica d'oportunitats i permetre que les coses passin".





En paraules de Navarro "hem de transformar la imatge de Barcelona i generar una imatge optimista, dialogant i cosmopolita. Contribuir que Barcelona sigui el centre del món."





I en aquest context ha manifestat el delegat de la CZFB "M'entusiasma la idea de la regió metropolitana. No hi ha moltes regions tan densament poblades i amb tantes singularitats com la nostra i també tenim zones verdes. Necessitem ambició per al territori".







Es posarien a més definir en "tres conceptes clau" l'activitat del CZFB: "Connectem: territoris i aliances entre el públic i el privat. Impulsem: projectes per desenvolupar # innovació i transformem: el talent a través del nostre polígon".





En matèria de globalitat, el proximitat esdeveniment organitzat pel Consorci el # BNEW2021, s'abordaran àrees, ha dit Navarro, "com la sostenibilitat, la mobilitat, el talent i la mateixa ciutat de Barcelona tenen un paper central. És una proposta que arribarà a tothom i farà de Barcelona la capital mundial".





VÍDEO RESUM DE LA TAULA DE DEBAT