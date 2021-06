Josep Sánchez Llibre: “S'estan fent passos per la reconciliació entre Catalunya i Espanya”

Sánchez Llibre. President de Foment del Treball al Cercle d'Economia/ @Cercle d'Economia





El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha participat en la taula rodona sobre “La Barcelona dels 5 milions” del programa de les jornades del Cercle d’Economia. I ha afirmat que " entén que en les últimes setmanes s’estan fent passos per aprofundir en la normalització de les relacions entre Catalunya i Espanya. És l’inici de la reconciliació per iniciar una etapa de normalitat que permeti invertir a Barcelona i Catalunya” ha assenyalat.





Sánchez Llibre, ha reiterat aquest dijousque és essencial el retorn de les grans empreses que van traslladar la seva seu social -durant els mesos posteriors a l’1 d’octubre del 2017- perquè la gran àrea metropolitana de Barcelona, i Catalunya en general, pugui recuperar els factors de competitivitat , ha assenyalat Sánchez Llibre en la seva intervenció a la taula de debat del Cercle d'Economia.







Al mateix temps s’ha mostrat optimista davant el nou clima institucional de les relacions entre Catalunya i Espanya. “Hem avançat notablement però hem de continuar aprofundint en aquesta situació i intentar plantejar tots els elements al nostre abast per possibilitar que el govern de Catalunya i el d’Espanya normalitzin les seves relacions”. Afegint "que estem d’acord amb el mecanisme dels indults per a facilitar la normalització de les relacions i per a continuar insistint perquè amb les màximes complicitats puguin tornar les empreses”.





BARCELONA HA DE TENIR UNA IMATGE MÉS POSITIVA, AMABLE I DIALOGANT





El president de Foment ha assegurat que “hem de canviar la imatge antipàtica i negacionista de la ciutat que ha creat l’alcaldessa Ada Colau en una imatge positiva, amable, cosmopolita, dialogant que posi Barcelona en el centre del món. Cal intentar influir perquè aquesta imatge sigui positiva a favor de l’aeroport, al Hermitage, del turisme de qualitat, de la ubicació d'hotels d’envergadura, del comerç, de la restauració i l' hosteleria





Finalment, Sánchez Llibre ha remarcat la necessitat de capitalitzar un gran pacte entre governs, i ajuntament perquè Barcelona pugui liderar i sigui la seu dels Jocs Olimpicos d’Hivern Barcelona Pirineus 2030.





VIDEO RESUM DEL DEBAT