Pedro Sánchez: "La discòrdia partidista o territorial és un llast econòmic"

En l'acte de cloenda del XXXVI del Cercle d'Economia ha estat l'escenari escollit pel president d'Espanya, Pedro Sánchez, per anunciar un Consell de Ministres extraordinari que acabi amb l'ús de la màscara obligatori . Però també ha agraït als membres del Cercle el seu posicionament pro "concòrdia" i ha demanat que per tornar al punt de trobada entre Espanya i Catalunya caldrà la col·laboració de tota la societat.







En paraules del President "No hi ha dos models enfrontats ni dos models diferenciats, de país entre Espanya i Catalunya. Ningú s'oposa a portar a terme el Correu Mediterrani o la millora de les estacions de rodalies "emfatitzant en el que uneix i no en el que separa els dos governs, el de l'Estat i el catán" No hi ha dos models de país ".





En aquest sentit ha volgut deixar clar que "la concòrdia és un valor democràtic i la discòrdia partidista o territorial és un llast econòmic. La discòrdia entesa sota el paraigua del "com pitjor millorar", que aposta per la polarització de la societat i l'odi. Tot això acaba empobrint el conjunt de la societat" i tot el contrari ara "hem de trobar-nos i retrobar-nos. Tornar al punt on ens vam perdre. Hi ha molt més el que ens uneix que, el que ens separa "ha afirmat Sánchez.





Però "aquesta tasca de trobada" ha admès el president del Govern "no ho pot fer sol el govern i agraeixo el posicionament que ha fet el cercle. Ningú és l'amo de la paraula. Tenim un projecte de país amb el projecte de recuperació ".





En paraules de Sánchez el govern que presideix ja ha fet un exercici de posar "els llums llargs" amb el "Pla d'Espanya 2050 que ha comptat amb la participació de més de 100 experts de totes les sensibilitats i ideologies i que han aconseguit arribar a consensos. Tot i que no estiguin al 100% satisfets, han estat capaços d'elaborar un projecte que mira el futur ".





Encara que "el virus ens va obligar a frenar i només es va mantenir en peu la columna vertebral dels serveis essencials i els béns primaris. Va ser un moment on es van desplomar molts sectors i hi va haver una contracció econòmica. Ara les previsions de creixement econòmic de futur dels propers anys es quedaran curtes. No només diem nosaltres sinó també ho han dit en aquest fòrum veus reconegudes i també els experts econòmics de la UE" ha afirmat Pedro Sánchez durant la seva intervenció.





També ha dit Sánchez que tots "hem après de la solidaritat cívica per superar aquesta pandèmia amb garanties"





Finalment ha tingut una paraules finals per al col·lectiu de població molt afectat per l'atur, els joves i en aquest sentit ha dit "devem als joves l'exemple de les nostres prioritats polítiques. Hem de baixar el 40% de l'atur que pateixen i d'aquí el Pla de govern a tres anys per ajudar-los ".