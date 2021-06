Mario Draghi i Pedro Sánchez coincideixen: "Junts som més forts"

Acte de la lliurada de la Medalla a Mario Draghy / @FomentTreball





Foment ha condecorat aquest divendres al primer ministre italià, Mario Draghi, amb la medalla d'Honor al 250 aniversari de la institució i el President de Govern, Pedro Sánchez ha assistit al lliurament d'aquest Premi. Allà tots dos han mostrat la bona sintonia que hi ha entre ells i la mateixa visió que comparteixen Espanya i Itàlia en el si de la UE.





Tant Sánchez com Draghi han coincidit en la seva frase d'inici: "Junts som més forts". Per al president d'Espanya a més "Tenim més influència. Podem assenyalar amb decisió quan conflueixen els nostres interessos comuns". Una entesa del sud que ha permès que "en les hores més fosques de la pandèmia, sempre sentim la solidaritat de la societat italiana amb Espanya".





El President de Govern en la seva intervenció a Foment del Treball / @FomentTreball





Pedro Sánchez: "Portem el potencial d'Espanya i Itàlia a la màxima potència"





Per a Sánchez "Hem viscut una etapa de dolor, però anem viure una etapa d'esperança. Hem d'enfrontar reptes. Hem d'aprofitar la creixent influència d'aquesta canviant configuració de la pandèmia mundial per impulsar la gran transformació dels nostres països amb els fons de la UE. Vam aprendre les lliçons de la crisi de l'any 2008 i per primera vegada ens centrem des d'Europa en el social emetent deute de forma conjunta. Tenint present els reptes socials, internacionals i de gènere i la territorial ".









En paraules del president de l'Estat "els fons de UE van veure la llum gràcies a Itàlia i Espanya. Hem d'apostar per una unitat estratègia a la UE. Per protegir-nos de les pandèmies futures" i per això ha demanat "Portem el potencial d'Itàlia i Espanya a la màxima potència".





Draghy rebent la medalla d'Foment de mans de Sánchez Llibre / @FomentTreball





Mario Draghy: "Itàlia i Espanya formem part d'una mateixa estratègia i projecte"





Mario Draghy, el cap de govern italià també creu a l'igual que el seu homòleg espanyol que "Junts som més forts" i ha donat les gràcies per "aquesta medalla".





Per Draghy aquesta "cita forma part d'una estratègia en la qual anem aprofundir, aprofundirem en les relacions entre els dos països. Gràcies als fons Next Generation podrem treballar per afrontar els reptes als quals ens enfrontem gràcies als plans nacionals de recuperació i resiliència. Perquè aquests són fons emblamàtics i amb Espanya compartim la mateixa idea de futur. Volem reforçar el model social europeu i aquesta és la nostra visió de futur".







UNA MEDALLA QUE PREMIA EL RIGORÓS TREBALL DEL MARIO DRAGHI





@Foment del Treball





Foment del Treball ha lliurat al primer ministre italià, Mario Draghi, la medalla que commemora el 250 aniversari de la institució en reconeixement al seu rigorós treball i compromís de servei públic, des de la més alta posició del Banc Central Europeu, -en el que va ostentar la presidència des de 2011 fins a 2019-, i actualment com a president del Consell de Ministres d'Itàlia.





La medalla ha estat lliurada pel president de Govern, Pedro Sánchez, i el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, en el marc de l'XVIII Fòrum de Diàleg Espanya-Itàlia, que se celebra a Barcelona aquest divendres i dissabte.





El coordinador de l'esdeveniment, Josep Antoni Duran, ha recordat la "lliçó" de defensa de l'euro davant l'especulació internacional que va realitzar Draghi en inaugurar el major programa de compra de bons, mai ofert abans pel Banc Central Europeu, ha dit.





Aquest esdeveniment està organitzat conjuntament per la CEOE, la Societat Barcelonina d'Estudis Econòmics i Socials de Foment del Treball i AREL, l'Agència d'Investigació i Legislació fundada per Nino Andreatta.











Ha estat coordinat per Enrico Letta i Josep Antoni Duran i Lleida i compta amb el suport i patrocini dels governs d'ambdós països que, en aquesta ocasió com en les anteriors, participaran en els treballs amb els més alts càrrecs institucionals.