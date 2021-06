Seat tancarà la L3 a Martorell el 22 i 25 de juny per falta de subministrament

Planta de Seat @ep





Seat tancarà la línia 3 de la planta de Martorell (Barcelona) --on es fabrica el vehicle Audi A1-- el 22 i 25 de juny per les restriccions en el subministrament global de semiconductors que afecten la indústria de l'automòbil.





Davant d'aquesta situació, Seat ha acordat mesures de flexibilitat interna amb els representants sindicals, segons ha informat la companyia automobilística aquest divendres en un comunicat.





La companyia ja havia acordat prèviament tancar el dilluns 21 de juny, després de romandre tancada els dies 17 i 18 de el mateix mes, mentre que els dies 23 i 24 de juny són dies festius a Seat Martorell.





Seat ha afirmat que està fent "tot el possible" per mantenir la resta de línies de producció obertes i no ha descartat ajustos addicionals.





A NIVELLS PRE-COVID





La demanda dels models Seat i Cupra es troba actualment en nivells pre-Covid: "Cupra ja ha lliurat més cotxes en els primers cinc mesos de 2021 que en el conjunt de 2020".





Seat ha comentat que faran "tot el possible" per fabricar i lliurar acord de l'alta demanda en els seus concessionaris i clients "en el menor temps possible".