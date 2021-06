Un pederasta britànic venia 1.000 vídeos de pornografia infantil a bitcoins des de Benidorm

@EP





La Policia Nacional ha detingut a Benidorm a un pederasta d'origen britànic que a més d'abusar de menors i incentivar a altres clients a fer-ho amb nens disposava de més de mil enregistraments de menors despullats a l'haver aconseguit accedir a les càmeres de vigilància domèstica de més de 70 famílies de diferents països del món. Dos d'aquests eren nens espanyols.





Segons ha informat el cos policial en un comunicat, aquest home era molt actiu en les xarxes ocultes d'Internet, havia organitzat un sistema de venda de pornografia infantil a canvi de bitcoins o d'imatges d'abusos gravats pels seus clients i va assetjar sexualment, almenys, a onze menors.





Les investigacions van començar quan els agents de la Task Force Argos, departament de la Policia de l'Estat de Queensland (Austràlia) especialitzat en la persecució d'aquest tipus de delictes, van trobar imatges sexuals del que sospitaven que era un nen de l'àrea del Pacífic i que havien estat modificades i pujades des d'Espanya.





La Policia Nacional va iniciar llavors un procés d'estreta col·laboració amb els agents australians per intentar identificar i detenir el responsable. El rastreig de l'usuari que havia pujat aquests continguts mostrar que utilitzava noms diferents en una varietat de fòrums ocults de pedòfils, però el minuciós treball d'anàlisi i intel·ligència dels seus moviments i l'estudi dels seus comentaris van permetre identificar-lo.





Es tractava d'un individu que ja havia estat detingut quan era menor d'edat per fets de la mateixa naturalesa i es va iniciar una recerca i control discret de les seves activitats a la xarxa.





Els agents van descobrir que, com a mesura de precaució, havia començat a fer servir un altre nom d'usuari, amb el qual distribuïa noves imatges obtingudes gràcies a l'assetjament sexual a través d'Internet a dos nens d'uns 9 anys residents en dos països diferents.





Els especialistes de la Policia Nacional van descobrir que, a més, s'oferia com a cangur a domicili i, aprofitava la seva nacionalitat britànica per exercir com a professor particular d'anglès cosa que li va permetre tenir, almenys, deu alumnes. Això va disparar les alarmes dels agents, que van decidir procedir a la seva detenció.





Una vegada que es va aconseguir la seva ubicació a Benidorm, el Jutjat d'Instrucció número 1 d'aquesta localitat va autoritzar la materialització de la diligència d'entrada i registre domiciliari.

Durant la intervenció, tot i la manca de col·laboració total de l'investigat i de les potents mesures de seguretat que havia implementat, es van trobar prou indicis que van acreditar l'autoria dels fets, ja que hi havia abundants anotacions manuscrites ocultes amb els seus noms d'usuari i tècniques que desenvolupava, que intentaven evitar deixar cap indici digital que pogués ser objecte d'un hackeig o que la policia pogués accedir.





Els agents es van trobar algunes imatges d'abusos sexuals, així com rastres de l'ús de moneda digital i enviaments de diners a Romania a través de persones implicades en prostitució de menors, de manera que aquest fet va ser comunicat a les autoritats d'aquest país. Es va intervenir, a més, gran quantitat de material informàtic per a la seva anàlisi posterior.





Amb posterioritat, es va descobrir que el detingut havia organitzat un sistema de compravenda de pornografia de menors. Es publicitava en llocs on van els consumidors d'aquest tipus de material i els oferia material nou a canvi de pagaments en bitcoins o mitjançant l'intercanvi de material d'abusos que els mateixos clients cometessin sobre nens. També actuava d'intermediari entre productors i consumidors i cobrava comissió.







El detingut, a qui els agents van intervenir documentació impresa, vuit discos durs, dues memòries USB, dos telèfons mòbils i un ordinador portàtil, continua en presó preventiva.