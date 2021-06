Espanya perdrà 12.000 milions si no compleix amb les reformes acordades amb Brussel·les

La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, va presentar aquest passat dimarts el ja aprovat Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol. Però per rebre aquests ajuts Espanya ha de complir certes condicions: complir totes les reformes de 2021-2023.





La primera gran prova d'Espanya arribarà al juny de 2022, segons fonts de elEconomista. Serà llavors quan hagi de demostrar el desenvolupament dels objectius acordats, sobretot pel que fa al mercat laboral i les pensions.





En cas de no haver complert amb el pautat, Espanya podria deixar de rebre fins a 12.000 milions d'euros. Una quantitat de diners que se suma als 9.000 milions que arribaran al juliol d'aquest mateix any i a 10.000 milions més que es rebran cap a finals de 2021. Però que Espanya podria no rebre al complet si no arriba als objectius o retarda la presentació de les 102 reformes pendents.





De fet, es realitzaran controls bimensuals, semestrals i un altre als 18 mesos. I des d'Europa podrien exigir una devolució de diners si consideren que no s'ha arribat als objectius establerts.





Encara que no se sap del cert què han acordat Espanya i Brussel·les, si hi ha certa idea d'algunes coses que sol·liciten des d'Europa per aprovar les ajudes. Entre elles, demana que hi hagi més estabilitat laboral o un reciclatge de professionals en transició a través d'una reforma legislativa.





Sobre això, la Comissió afirma que "la viabilitat a llarg termini de les mesures del Pla dependrà de el disseny final d'una sèrie de reformes que han quedat obertes per al seu debat, com ara el nou mecanisme d'estabilitat i flexibilitat en el mercat laboral, que es basa en l'experiència amb els règims de reducció del temps de treball i la reforma de les pensions, així com les revisions la despesa que vagin a realitzar-se ".