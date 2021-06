Tot el que has de saber per celebrar Sant Joan a la platja

@EP





Les platges són l’escenari per excel·lència on celebrar les revetlles, un espai públic d’oci i lleure, que cada any s'omple de grups d'amics i famílies per donar la benvinguda a la temporada estival. Ara bé, enguany la situació de pandèmia ha obligat a ajuntaments i forces de seguretat a prendre mesures per tal de respectar la seguretat sanitària com també el medi ambient.





En el cas de les platges del litoral metropolità s'ha preparat un dispositiu especial per evitar aglomeracions i festes amb un gran volum de gent. Abans de la revetlla els ajuntaments ja estan fent actuacions preventives i explicant les restriccions a les platges durant la nit de Sant Joan a través de megafonia, mitjans de comunicació i xarxes socials.

Durant la nit del 23, els cossos de seguretat realitzaran controls previs als accessos a les platges per evitar fogueres, i quedarà totalment prohibida l’entrada de begudes alcohòliques, tendes de campanya i aparells musicals.







QUINES SÓN LES PLATGES TANCADES?





Les platges que han anunciat el seu tancament són les de Castelldefels, Gavà i el Prat de Llobregat.





Pel que fa a Viladecans i Sant Adrià de Besòs presenten unes casuístiques específiques. En el cas de Viladecans la platja romandrà tancada, excepte per als usuaris del bar de platja, que podran entrar-hi exclusivament per accedir al local el qual ha de tancar a la 1 de la matinada i tindrà un aforament de dotze taules per a 4 comensals (48 persones en total).





Amb relació a Sant Adrià de Besòs, la platja del Litoral ja no s'hi pot accedir des del 29 de maig per prevenció, mentre que la platja del Fòrum estarà oberta, però blindada per als vehicles amb l’objectiu d’evitar aglomeracions.









QUINES SÓN LES PLATGES OBERTES?





Les platges de l'àrea metropolitana que obriran seran les de Badalona, Barcelona i Montgat.





A Barcelona, a la zona litoral s’impedirà l’estacionament indegut de caravanes, autocaravanes, furgons i altres vehicles que es puguin utilitzar per a possibles acampades o bé com a magatzems de begudes per abastir venedors ambulants, o bé com a llocs per pernoctar. Els estacionaments al passeig marítim de la Nova Icària i del Bogatell, entre els carrers Arquitecte Sert i Llacuna, i a les antigues esplanades de les platges de la Nova Mar Bella i de Llevant, estaran tancats, excepte una zona reservada per a mobilitat reduïda.





Quant a la Barceloneta, la Guàrdia Urbana canalitzarà els fluxos d’accés a la platja i hi facilitarà l’entrada pels extrems. També augmentarà la presència al barri per tal d’assegurar el descans dels veïns.





A Badalona l'única restricció és que es tanca l’accés en vehicle al litoral amb l’objectiu de facilitar, si cal, l’accés de serveis urgents d’assistència, seguretat i extinció d’incendis. Per motius de seguretat, el consistori recomana utilitzar el pont elevat sobre la via del tren del carrer del Torrent Vallmajor només com a zona de pas sense aturar-se.





A Montgat, a partir de les 20.00 hores, no es podrà accedir en cotxe als aparcaments adjacents de les platges.





A LES 6:00 H, DISPOSITIU DE NETEJA





Després de la celebració, el Servei de Platges de l’AMB, en coordinació amb els ajuntaments metropolitans, posarà en marxa un dispositiu especial per fer una neteja intensiva de les platges. Està previst que comenci a les 6.00 hores del matí per tenir la majoria de les platges llestes a les 9:30 hores del dia 24.





L’AMB portarà a terme aquest dispositiu habitual a les platges metropolitanes que estiguin obertes durant la nit de revetlla, mentre que es farà un reforç de neteja a les platges tancades.

El dispositiu especial comptarà amb 100 persones i els mitjans, vehicles i maquinària necessaris per fer front a la gestió de les platges en aquesta nit de revetlla en situació de pandèmia.