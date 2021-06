Les platjes catalanes obertes per la revetlla de Sant Joan

@EP

Barcelona tindrà les platges obertes la nit del 23 de juny perquè considera que tenir-les tancades seria pitjor perquè tothom es concentraria a altres zones de la ciutat, amb una densitat que no es podria assumir, i així es pot esponjar més.







La Guàrdia Urbana controlarà els accessos i no s'hi permetrà l'entrada de begudes alcohòliques, ni equips de música ni tendes de campanya. El metro funcionarà tota la nit i les línies de Ferrocarrils de la Generalitat, fins a les dues.





Badalona i Sant Adrià, segueixen la mateixa política de platges obertes, amb controls policials perquè es respectin les restriccions.





La quinzena de municipis de la costa del Maresme mantindran les platges obertes per Sant Joan, reforçant-ne la seguretat, sobretot per evitar aglomeracions. A Mataró, per exemple, es restringirà l'accés al passeig Marítim i Calella activarà el sistema informàtic per controlar l'aforament de les platges.





També hi ha municipis que permeten la revetlla a la sorra, però prohibeixen explícitament les fogueres, com és el cas de Cabrera de Mar, Canet de Mar i Caldes d'Estrac. Sant Vicenç de Montalt prohibeix menjar i beure a la platja, però permet llançar petards.





Montgat, l'únic municipi costaner del Maresme que forma part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, encara no ha pres una decisió definitiva.





La resta d'ajuntaments que han confirmat que tindran la platja oberta són Vilassar de Mar, Premià de Mar, el Masnou, Sant Andreu de Llavaneres, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Malgrat de Mar, Pineda de Mar i Santa Susanna.









COSTA BRAVA





Entre les novetats, destaca que Platja d'Aro recupera aquest any el castell de focs artificials.

Tots els municipis no tenen la mateixa tradició de revetlles, però en general les platges es mantenen obertes. Ja ho han confirmat els ajuntaments de Blanes, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, l'Escala, l'Estartit i Roses.





També a Palamós, que, a més, celebra la Festa Major, però no es podran fer fogueres a la sorra.





TARRAGONA





L'Ajuntament de Tarragona obrirà les platges per Sant Joan i permetrà que s'hi celebri la revetlla, però no autoritza les fogueres ni les acampades. A més, segons la normativa municipal, tampoc es podrà consumir alcohol ni reproduir música amb altaveus. Una altra restricció a tenir en compte és que els grups com a màxim podran ser de deu persones i hi haurà d'haver distància entre grups.