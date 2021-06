Els presos de l'1-O sortiran de la presó aquest dimecres a les 12h, segons Jordi Pina

Ha assenyalat que hi ha "marge suficient" perquè el Tribunal Suprem comuniqui a les presons la resolució dels indults al matí perquè puguin sortir a les 12 hores.

Pina, que exerceix la defensa del secretari general de Junts, Jordi Sànchez, i dels exconsellers Jordi Turull i Josep Rull, ha aclarit que sortir a aquesta hora està "consensuat" amb la resta de presos de l'1-O.





El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts els indults que previsiblement es publicaran al BOE el dimecres, i després el Suprem ha de notificar l'excarceració a les presons.

L'advocat ha visitat als seus clients a la presó aquest dimarts a la tarda, i ha dit que els ha trobat "d'una manera molt diferent a aquests gairebé quatre anys" des que van entrar a la presó.





Segons fonts de l'Executiu, els expedients dels indults, que el Govern no farà públics, són individualitzats i consten de tres grans blocs. A la primera part s'expliquen els antecedents, com l'informe sobre el comportament de cada pres al centre penitenciari i els informes de fiscalia, advocacia de l'estat i del Tribunal Suprem, que es va oposar als indults.





A la segona part s'inclou el marc jurídic com la llei de l'indult, de finals de segle XIX, el codi penal, la Constitució espanyola i la doctrina del Suprem sobre la matèria, principalment una sentència contenciosa administrativa del 2013.





En l'últim bloc s'analitzen els motius per denegar o atorgar l'indult, com són la justícia, l'equitat i la utilitat pública, i conclou amb la proposta de govern de l'Estat.





L' INDULT





L'indult és parcial, ja que no pot ser total perquè la llei ho impedeix si el tribunal sentenciador s'oposa, com és el cas. Només afecta el que resta de la pena de presó i no afecta en cap cas la inhabilitació per a càrrec públic o electe, que segueix intacta per a cada condemnat.





Tampoc es podia separar l'indult del delicte de sedició del de malversació, diuen fonts de govern, ja que la pena era única pels dos delictes. A més, se'ls ha posat la condició que no poden cometre delictes greus els pròxims anys.





El govern de Sánchez no entra a valorar si PP i Vox poden interposar recurs contra els indults davant el Suprem, però sí que creu que no hi ha cap base per impugnar, ja que els consideren ben argumentats, amb un total de 34 pàgines. Tampoc veu factible que el Suprem prengui mesures cautelaríssimes i suspengui els indults abans d'escoltar les altres parts, ja que això només es pot fer en cas de fets irreversibles, el que no és el cas. Tampoc creu l'executiu de Sánchez que els indults es puguin considerar autoindults, el que la llei prohibeix, ja que això només seria així si afectessin membres de govern de l'Estat. En aquest sentit, recorden, les mateixes fonts, que es va indultar a l'expresident de Cantàbria Juan Hormaechea.