Avui és el dia més trist de la història de Sálvame

Mila Ximénez ha mort després d'un any lluitant contra el càncer de pulmó i 'Sálvame' no podia arrencar d'una altra manera que amb la seva veu cantant la sintonia de el programa. Va ser la veu durant anys i en el dia en què li diem adéu a la capçalera no podia ser una altra.







Però a més, les primeres imatges han estat les seves, les d'una Mila forta, somrient, feliç ... i amb la música del seu adorat Pablo Alborán. "Tu i tu i tu i només tu fas que la meva ànima es desperti amb la teva llum", cantava Alborán mentre vèiem a una Mila entre abraçades amb els seus companys, una seqüència que acaba amb ella mateixa en la passarel·la sobre la qual va desfilar amb la seva pròpia col·lecció de roba i el recorregut acabava mirant cap amunt per recordar als seus pares.





En plató, un Jorge Javier Vázquez molt emocionat i acompanyat per tots els col·laboradors homenatjaven a Mila Ximénez: "Avui és un dia trist per a tots, el més trist de la història de 'Sálvame', hem perdut a Mila. A primera hora d'aquest matí Mila ens deixava per sempre ". Estem de dol perquè s'ha anat un referent "





A causa de el partit d'Espanya a l'Eurocopa no estava previst que hi hagués emissió de 'Sálvame' però, després de conèixer-se la notícia, 'Sálvame' s'ha unit: "Estem tots aquí a plató per retre homenatge a una persona intel·ligent, divertida, irrepetible i inoblidable que va dedicar totes les seves forces a fer-los la vida més agradable ".





"El periodisme i la televisió estan de dol perquè s'ha anat un referent, una dona que sempre estarà en els nostres cors", continuava el presentador, que es dirigia a la família de la periodista: "Volem enviar-li un petó a la seva família i en especial a la seva filla. T'estimem, Mila ".