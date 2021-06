Belén Esteban: "He adorat a Mila"

Belén Esteban molt emocionada amb la mort de la seva companya i amiga Mila Ximénez /





Belén Esteban no anava a acudir a Sálvame, impactada tot que portaven dies esperant la notícia, però alguna cosa li ha fet canviar d'opinió: "Jordi, m'has trucat per telèfon i m'has dit una cosa ... 'A ella li hagués agradat que estiguessis ".







Sap que així és, així que ha fet cas a el presentador: "Jo em bloqueig molt, sóc molt ploranera i l'he adorat, encara que l'hagués matat moltes vegades", feia broma i provocava el somriure per a tothom.





I és que Mila era passional, visceral i tan aviat s'enfadava com demanava perdó, el que resultava commovedor per a tots: "El millor eren els àudios que et enviava quan es cabrejava", li donava la raó Jorge Javier Vázquez.





Tots reien i Belén Esteban ens confessava que Mila es posava "celosona" quan tenia bona relació amb Jorge Javier Vázquez: "A tu et adorava, és que tu eres Déu per a ella, no se't podia tocar".