UGT creu que la Generalitat impedeix la vaga del 112 en aplicar "serveis abusius"

@EP





UGT considera que la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat ha vulnerat el dret de vaga que els treballadors del telèfon 112 s'han programat "en aplicar uns serveis abusius" per a la jornada convocada per a aquest dimecres.





La vaga estava prevista des de les 8 del matí de dimecres fins a les 8 hores de dijous, i la UGT ha remarcat en un comunicat que aquests serveis "fan pràcticament impossible el seguiment d'aquesta jornada de protesta" en nom de l'essencialitat del servei del 112.





En el comunicat, la UGT recull un informe de la Conselleria d'Empresa i Treball -consultat per Europa Press- segons el qual "la fixació d'un servei inferior a la planificació actual provocaria que quedessin sense atendre a un gran nombre de trucades", pel que insta a prestar el servei íntegre i a fixar com a serveis mínims el 100% de personal planificat.





Per a la UGT, aquest argument també hauria de servir per "no externalitzar al millor postor un servei que reconeixen com essencial, rebaixant les condicions laborals dels treballadors que ho fan".





El document, amb data del 22 de juny, conclou que "la vaga es veu condicionada" pel manteniment del servei previst per a aquests dos dies.