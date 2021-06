El multimilionari més jove del Regne Unit no té casa ni oficina de treball

Hopin és una empresa valorada en 5.600 milions de dòlars i el seu cap és Johnny Boufarhart, de tan sols 27 anys. Compta amb més de 500 empleats, però a molts d'ells ni tan sols els coneix. Segons la llista de rics elaborada per The Sunday Times, l'empresa ha aconseguit recentment uns fons que l'han situat en aquest impressionant valorar.







La realitat és que les empreses remotes poden arribar a ser el futur. Segons Boufarhart "ser una empresa remota ens permet fer coses que altres empreses no han pogut fer abans". De fet, el jove multimilionari no té ni una residència permanent.





La pandèmia li ha anat molt bé a Hopin. Aquesta empresa amb prou feines comptava amb 6 empleats el 2019. La plataforma va estar en el moment just, en el lloc adequat per oferir els seus serveis i ha arribat a albergar més de 80.000 esdeveniments durant l'any 2020.





De fet, la idea va sorgir d'una malaltia, un virus que el va deixar inmunosuprimit. Per això, Boufarhart no podia sortir de casa i estava sempre amb moltíssima fatiga, tal com explica el mateix. Va pensar que amb les xarxes socials no era suficient per socialitzar.





La solució que va trobar va ser la de codificar ell mateix la primera versió de Hopin que permet connectar-se amb altres assistents en diferents sales de reunions i a través de missatges. En 2019 va treure el projecte a la llum i la crisi sanitària de la Covid-19 ha fet que s'accepti i que l'empresa tingui un èxit massiu.