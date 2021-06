Els plans de pensions pateixen per les reduccions dels avantatges fiscals

@EP





La jubilació és una de les principals preocupacions per als espanyols. No obstant això, des de gener no hi ha hagut ni un mes on l'estalvi hagi estat més gran a l'invertit i això es deu a la reducció dels avantatges fiscals. Tan sols s'han aportat 932 milions d'euros, mentre que les prestacions són superiors als 1.150 milions d'euros.





La realitat és que fins a desembre de 2020 els inversors podien aportar fins a 8.000 euros als plans de pensions individuals, però això ha canviat i ara tan sols es pot arribar fins als 2.000 euros. Per poder justificar una reducció semblant en els avantatges fiscals, s'ha dit que tan sols les rendes més altes s'aprofitaven, tot i que Inverco ho ha negat de manera rotunda.





En el mateix punt de l'any passat, l'aportació va ser gairebé de 1.400 milions d'euros, superant àmpliament als 932 milions que hi ha a 2021. Rubén Santín, de Mapfre, ja ha comentat que estan havent de reestructurar la cartera patrimonial d'alguns clients perquè puguin seguir estalviant les quantitats que ells volien.





Per això, el canvi ha afectat de manera molt clara a aquelles persones que intentaven estalviar de manera periòdica, aportant cada mes una quantitat fixa per poder arribar a aquests 8.000 euros anuals.





Des del Govern es van proposar dues solucions davant aquesta pèrdua de la reducció fiscal, però de moment no semblen estar en marxa i no s'espera que ho estiguin durant aquest any. El primer era llançar un pla d'ocupació pública i el segon augmentar fins a 10.000 euros la quantitat que es podria aportar a plans de pensions. De moment, no estan funcionant.





No ha agafat per sorpresa a les gestores que ja suposaven que això podia passar. No obstant això, el patrimoni dels productes ha augmentat, però tot és gràcies al comportament dels mercats financers, ja que han revalorat el patrimoni ja invertit.