La vacunació continua avançant a molt bon ritme a Espanya. Fins ara les persones entre 35 i 39 anys podien demanar hora, però des d'avui dilluns els que estan compresos entre 30 i 34 anys també poden accedir per sol·licitar hora per rebre la seva dosi de la vacuna.





Des de Sanitat preocupa molt la gran quantitat de contagis que s'estan produint entre els més joves, així que han decidit agilitzar la vacunació i incloure a les persones entre 30 i 34 per rebre la primera dosi.





"Volem apropar-nos com més aviat millor als joves i hem de fer-ho de forma ordenada, per això es va baixant per edats", va comentar Carmen Cabezas, la secretària de Salut Pública de Catalunya.







LA VACUNACIÓ A PERSONES EMBARASSADES





El tema de les persones embarassades és una cosa que preocupa molt. Per això, s'aconsella que en cada cas es valori la possibilitat d'agafar covid. No obstant això, a les que ja són mares i donin el pit als seus fills sí que es recomana que es posin la dosi corresponent.





A més, l'arribada de la vacunació és especialment important si tenim en compte que des de dissabte ja es poden retirar les màscares a l'aire lliure i que això obre la porta a què hi hagi un major nombre de contagis. Per tant, des de Salut entenen que s'ha d'accelerar el ritme de vacunació per aconseguir com més aviat millor la immunitat de grup.