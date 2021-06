Tot el que has de saber sobre la nova T-mobilitat

@EP





Si aquest dilluns has passat per l'estació d'Europa Fira dels Ferrocarrils de la Generalitat, és possible que hagis vist un petit estand amb dues persones que parlaven de la T-mobilitat. També hi eren en altres estacions entorn de la Fira de la Gran Via, com l'estació de metro de plaça Espanya.





Però, què és la T-mobilitat? Tal com explica TMB a la seva pàgina web, la T-mobilitat "és la futura targeta recarregable amb xip d’un sistema de validació nou, basat en la tecnologia sense contacte". És a dir, és el nou bitllet que l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) vol començar a fer servir per a introduir una targeta de plàstic reutilitzable com a instrument d'ús per viatjar, en lloc dels bitllets tradicionals. Serà com una targeta de crèdit i el mètode de funcionament és com el que ja existeix en altres ciutats europees com Londres, amb la targeta Oyster, o Madrid amb la targeta Multi.





No ha estat fins aquest dilluns 28 de juny que s'ha començat a utilitzar després de l'anunci que va fer a principis de mes el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, afirmant que es posaria en marxa pel Mobile. Ara bé, la T-mobilitat encara està a una fase molt prematura i s'ha iniciat amb una fase de "proves", tal com informa l'ATM en un comunicat.





"La primera fase s'anomena 'T-mobilitat Primer Contacte' i es realitza amb la participació per primer cop d’usuaris externs als operadors de transport públic", asseguren fonts d'ATM. Amb aquest objectiu, durant el dilluns 28 i dimarts 29 de juny, es distribuiran entre 4.000 voluntaris targetes T-mobilitat, amb les quals es podrà viatjar de forma il·limitada fins al dijous, dia 1 de juliol inclòs, informen des de l'ATM.





La institució destaca que a la T-mobilitat es podran carregar els actuals títols de transport (T-usual, T-jove...). És a dir, el suport (targeta) serà el contenidor, que serà permanent i durador, mentre que el títol de transport, el contingut, es podrà anar canviant a mesura que s’esgoti o perdi la seva validesa.







Però per arribar fins aquí s'ha hagut de recórrer un camí més llarg. Primer es van fer un seguit de proves internes en entorns de laboratori. Quan es van superar, es van haver de realitzar proves tècniques desenvolupades en maquinària i equipaments. El següent pas, ser la formació sobre el nou sistema als operadors implicats en aquesta nova eina. I, finalment, el cinquè nivell ha sigut quan la ciutadania ha tingut accés a la targeta recarregable per tenir el seu "primer contacte".





Nivells de les proves anteriors al "primer contacte"/@ATM





L'APLICACIÓ DEL MÒBIL





La iniciativa no només permetrà viatjar amb una nova targeta sinó que també incorpora una aplicació pel telèfon mòbil, que rep el mateix nom de T-mobilitat. L'app també s'utilitzarà mitjançant la nova tecnologia de validació sense contacte que s’ha implantat als accessos de la xarxa.







Ara bé, no serà fins a la setmana del 5 de juliol quan es procedirà a comprovar la validació a través del mòbil, que estarà disponible inicialment per a dispositius Android. Qualsevol persona usuària podrà descarregar gratuïtament una mostra de l’aplicació T-mobilitat que permetrà validar, però no serà la versió de l’aplicació definitiva. Per poder disposar d’ella i viatjar, cada persona necessitarà un codi d’activació que ATM enviarà per correu electrònic, prèvia petició de participació. Aquesta prova també està destinada a 4.000 usuaris.







UNA INCORPORACIÓ PROGRESSIVA





La incorporació final serà quan s'hagin superat un seguit d'etapes, a mesura que es confirmi que les funcionalitats que es van provant són exitoses. També es procedirà de forma similar amb la volumetria de persones que formin part d’aquest "Primer contacte", que anirà augmentant i anirà incorporant persones voluntàries.





A partir del dia 12 de juliol i un cop verificada la funcionalitat de validació, es provaran noves funcionalitats. Les dates de cada fase dependran de la superació satisfactòria de la fase prèvia i, per aquest motiu, s’anunciaran a través dels canals propis de l’ATM i dels operadors.





En concret, es preveuen anar superant les següents etapes:





• Alta a la T-mobilitat, venda de targetes personalitzades i càrrega de títols a través dels punts presencials d’atenció de la xarxa de transport i recàrrega a les màquines d’autovenda de la xarxa.





• Alta, adquisició de suports (targeta) i càrrega de títols en línia a través de 3 webs: T-mobilitat.cat, tmb.cat i fgc.cat.





• Entrada del mòbil com a canal digital de gestió del sistema i també com a cartera electrònica que permetrà validar directament amb el dispositiu, a través de les aplis d’ATM, TMB i FGC.





• Comprovació de les adaptacions del sistema per a l’adequada accessibilitat.







L’última etapa de la prova pilot consistirà a verificar amb una utilització massiva totes les funcionalitats simultàniament.







QUINES POBLACIONS AFECTARÀ?





Les proves s’engegaran en l’àmbit de la tarifa metropolitana, és a dir, per a desplaçaments entre els 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (tots els de Zona 1 i alguns de la Zona 2).























36 municials de Àrea Metropolitana de Barcelona /@ATM





ON TROBAR LA T-MOBILITAT ONLINE?





La T-mobilitat oferirà servei a través d’un nou portal web, T-mobilitat.cat, que encara no està obert al públic i s’estrenarà en unes setmanes, ha avançat l'ATM. També oferirà una aplicació, T-mobilitat app, que permetrà dur a terme la majoria de gestions en línia, i interactuar amb la targeta per recarregar-la o consultar-ne informació.





Pel que fa als mòbils, l’aplicació només serà descarregable als que tinguin sistema operatiu Android. Segons s'informa des de l'Autoritat del Transport Metropolità fa temps que s'estan mantenint converses amb Apple per tal que, en un futur no gaire llunyà, es disposi d’una aplicació també en IOs.





Però aquests no seran els únics canals on es puguin dur a terme gestions de la T-mobilitat. També oferiran aquesta possibilitat els canals digitals de TMB i de FGC, les webs dels quals habilitaran el seu propi espai T-mobilitat per poder fer gestions i compres del nou sistema sense contacte. De la mateixa forma, els dos operadors de transport incorporaran a les seves actuals aplicacions mòbil (TMB app i FGC app) un espai en el qual es podrà dur a terme les gestions T-mobilitat a través de mòbil.