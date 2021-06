El dia que Yolanda Ramos es va enfrontar amb José Luis Moreno: "Em deus 25.000 pessetes"

El arxiconegut productor José Luis Moreno ha estat detingut aquest matí en una operació policial que de moment, s'ha saldat amb 53 detencions. La Policia Nacional, al costat de la Guàrdia Civil, estan investigant una trama on es podria haver estafat més de 50 milions d'euros a través de la creació d'un entramat empresarial amb més de 700 empreses.





Des que ha saltat la notícia, un nom ha vingut al cap de la població: Yolanda Ramos. La humorista ja és trending topic a Twitter, i és que tothom recorda la baralla que va protagonitzar amb José Luis Moreno al programa 'Parli amb elles', on va acusar de no haver-li pagat 25.000 pessetes d'una actuació que havia fet fa 25 anys.









Moreno no es va prendre gens bé l'acusació de Yolanda Ramos, i va acabar abandonant el plató assegurant que s'havia adonat que no "havia anat a un lloc amable". "Senyores, amics, no parleu amb elles", va acabar assegurant l'empresari abans de marxar de el programa.





La veritat és que l'historial d'impagaments de José Luis Moreno és llarg. Quan Yolanda Ramos va fer la denúncia en directe, nombrosos artistes es van unir a la seva denúncia. Entre ells, Miguel Lago, col·laborador de el programa Tot és mentida a Cuatro.





Potser, qui millor ha definit el sentiment que tenen certs treballadors de la televisió per Moreno, ha estat la periodista Karmele Marchante: