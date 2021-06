Una reunió amb contradiccions i sense concrecions

@EP





Sembla que la política catalana està marcant un canvi de rumb a ritme de creuer. I és que després de la tempesta diuen que arriba la calma i això és que està passant exactament entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l'Estat. Aquest mes de juny primer va ser la trobada al Cercle d'Economia, a continuació va venir el discurs de Pedro Sánchez al Liceu -amb l'absència de Pere Aragonès- i finalment el sopar del Mobile World Congress on els dos presidents van compartir taula amb el rei Felip VI.





No ha sigut fins aquest dimarts que el president de l'Estat, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Pere Aragonès, han pogut reunir-se expressament, sense cap acte pel mig, per tal de reprendre la via del diàleg que va intentar tirar endavant l'equip de Quim Torra a principis de l'any passat.





Ara bé, hi havia moltes expectatives posades en aquesta trobada que ha resultat ser un tràmit més per mostrar entesa entre les dues parts. L'únic objectiu que han aconseguit ha estat posar data i lloc per a la taula de diàleg que serà la setmana del 13 de setembre a Barcelona, després de la Diada, tal com ha indicat Aragonès.





El president ha celebrat que "s'hagi pogut desencallar" la situació i ha explicat que en les pròximes setmanes els equips de la Generalitat i el Govern de l'Estat treballaran per acordar la metodologia, l'ordre del dia i la data concreta d'aquesta trobada. Pel que fa a les persones integrants, Aragonès ha dit que se sabrà "en les pròximes setmanes" i es pactarà amb el Govern i Parlament.







A més, a banda de la mesa de diàleg, el president ha avançat que al juliol es farà una reunió en format de comissió bilateral Estat-Generalitat "pels incompliments de l'Estatut i les inversions".





Aragonès ha insistit que la negociació "no serà fàcil" i que "no buscaran una foto", de forma que seran "ambiciosos" per reclamar al govern de Sánchez el referèndum d'autodeterminació. Igualment, el president de l'executiu català ha fet èmfasi en l'aplicació de l'amnistia, així com en la fi de la "repressió" per resoldre el conflicte polític i també ha assegurat que ha parlat dels exiliats.





MONTERO DESMENTEIX ARAGONÈS





Ara bé, en la intervenció en roda de premsa que ha fet la ministra d'Hisenda i portaveu del Govern de l'Estat, María Jesús Montero, ha afirmat que el clima de la reunió ha estat distès i s'han mantingut les formes, però que no s'han tractat termes com "exiliats o amnistia". Així doncs, desmentia al president de la Generalitat en defensar fèrriament que no s'havien tocat aquests temes.





Montero ha mostrat en tot moment la intenció de l'executiu espanyol per potenciar la concòrdia i acabar amb la confrontació, i ha defensat la "unitat" com a "motor" per superar la crisi i encarar el futur post-Covid.





La portaveu ha detallat que hi ha hagut "4 blocs" al llarg de la reunió amb Aragonès. El primer ha tractat la situació pandèmica i s'han valorat positivament les dades de la vacunació contra el coronavirus. Després s'ha parlat del desig de "la normalització de les relacions institucionals", amb la possible assistència d'Aragonès a la Conferència de Presidents, i també han abordat temes d'agenda socioeconòmica amb la voluntat d'impulsar l'economia catalana, aprofitant els fons europeus. En la mateixa compareixença, Montero en representació del govern de l'Estat, ha aprofitat per donar suport als Jocs Olímpics d'hivern Barcelona - Pirineus 2030.





LA PRÈVIA





Els dos presidents han començat la reunió a l'hora que estava prevista, al voltant de les 17:00, i a la prèvia ja s'han constatat les discrepàncies en els objectius de la trobada. El primer fa referència a la notícia que també s'ha donat a conèixer aquest dimarts en la qual el Tribunal de Comptes reclama 5,4 milions d'euros a una quarantena d'exalts càrrecs, entre ells Artur Mas, Oriol Junqueras i Andreu Mas Colell.





Durant el viatge a l'AVE cap a Madrid, Aragonès ha criticat l'"acarnissament" del Tribunal de Comptes, que ha titllat d'"aberració". Després de la trobada amb Sánchez ha sigut més suau, i ha apuntat que "la Generalitat rebutja el cas del Tribunal de Comptes, però no es considera part perjudicada".





Un altre punt de discrepància ha estat el focus de cada un dels dos governs. Des d'un inici el cap de l'executiu català ha anat amb la intenció de detallar la data de la taula de diàleg, així com el seu contingut, ordre del dia i la metodologia per fer-la "útil", tal com ha explicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja. Igualment, Aragonès ha insistit -abans de veure's amb Sánchez -en la proposta de l'independentisme per exercir l'autodeterminació i aplicar l'amnistia a les persones "represaliades" per l'Estat.





En canvi, l'executiu espanyol ha estat partidari de trobar un "punt de partida" per a una "nova relació basada en solucions compartides, el diàleg i la concòrdia", tal com ha apuntat la portaveu María Jesús Montero, durant la seva roda de premsa el dimarts al migdia, abans de la reunió.





Així mateix, Montero ha emplaçat Aragonès a "posar l'accent" en matèries del "dia a dia" i en "l'economia", i no en qüestions on tothom "coneix la posició del govern" de l'Estat, i que són "línies vermelles en matèria constitucional", en referència a l'autodeterminació i l'amnistia.





PER C'S LA TAULA DE DIÀLEG "FANTÀSTICA" ÉS EL PARLAMENT





La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha indicat aquest dimarts que ja hi ha "una taula de diàleg fantàstica" que es diu Parlament de Catalunya, on estan representats tant els partits independentistes com als no independentistes, i una altra d'àmbit nacional que és el Congrés dels Diputats. "Obviar aquestes institucions per saltar-se-les" significa "caure en el parany del nacionalisme" ha afirmat.





Així mateix, Arrimadas ha declarat que el fet que existeixi una taula de diàleg entre el Govern d'Espanya i la Generalitat de Catalunya suposa donar un tracte "de segona" als ciutadans d'altres comunitats i als seus governs autonòmics que sí que compleixen les lleis. "Per què, per exemple, Andalusia no pot tenir una mesa de diàleg amb el Govern de l'Estat com la té Catalunya? Estic molt cansada amb això dels de primera, de segona i de tercera. Som tots espanyols de primera", ha subratllat.