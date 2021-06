El Tribunal de Comptes fixa les despeses per promocionar l'1-O a l'exterior: 5,4 milions d'euros

El Tribunal de Comptes ha fixat inicialment en 5.422.879,48 euros la responsabilitat comptable inicial que es reclama a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, a Bèlgica, a l'expresident Artur Mas, als indultats Oriol Junqueras, Raül Romeva i a altres 37 excàrrecs de la Generalitat pel presumpte desviament de fons per a les anomenades 'ambaixades catalanes' i a Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conegut com Diplocat, segons l'acta de liquidació.





Segons aquest document, d'aquest import total 5.151.156 euros corresponen al principal i altres 271.723,48 euros a interessos calculats prèvia i provisionalment des del dia 28 de març de 2019, data d'aprovació pel Ple del Tribunal de Comptes de l'informe de fiscalització , fins a la data de l'acte de liquidació fixat per a aquest dimarts.





Se'ls reclamen a cadascun quantitats individuals per conceptes concrets que van aprovar quan estaven en els seus respectius càrrecs, si bé tots ells hauran de respondre al total de forma solidària fins us 5,4 milions del total, segons fonts de l'òrgan comptable consultades.





Així, per exemple, les responsabilitats individuals es fixen en 1,9 milions d'euros per Puigdemont i Junqueras, 2,1 per Romeva i 2,8 per a Artur Mas. "La solidaritat es donarà exclusivament en les quanties que corresponen als períodes temporals d'acompliment del càrrec de cada un d'ells", afegeix el document.





Totes elles se sumaran als 4,1 milions d'euros que la instrucció del tribunal comptable va calcular que va costar el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i que ja van ser consignades per persones de l'entorn independentista.





15 DIES PER ABONAR





Durant el tràmit d'aquest dimarts, als advocats dels afectats se'ls ha lliurat un document de 504 pàgines que tindran 3 hores per llegir, després de la qual cosa cadascun d'ells tindrà uns 10 minuts per al·legar 'in voce' amb independència de a quantes persones representin el que és titllat de "procediment arbitrari" per alguna de les defenses. Un cop notificat l'expedient de liquidació dels responsables tindran un termini de 15 dies per abonar els diners.





L'advocat de Puigdemont, Gonzálo Boye, s'ha retirat de la vista després de presentar per escrit les seves al·legacions. En declaracions als mitjans de comunicació ha retret que "només" se'ls hagi donat 10 minuts als advocats sense importar la quantitat de clients que tinguin en el procediment. Així mateix, ha criticat les explicacions aportades per l'òrgan fiscalitzador durant el procediment.





"Es necessita un manual d'instruccions per entendre el que estan fent", ha dit en referència a l'acta de liquidació provisional que ha facilitat aquest dimarts el Tribunal de Comptes. En el marc de la seva declaració, ha avisat que es reserva "accions" per a altres jurisdiccions.





A l'acte hi són presents tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat, a més dels representants legals de la Generalitat, de Diplocat, de les societats Advocats Catalans per la Constitució i de Societat Civil Catalana, aquests dos últims personats com a acció pública.





CONCEPTES DE DESPESA





Entre els conceptes pels quals es reclama hi ha els viatges a l'exterior de el president i els consellers de la Generalitat (317.790,97 euros) i les activitats de la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea. Dins d'aquest epígraf es reclama per les activitats relacionades amb el procés d'autodeterminació (27.189,47 euros) pels trobada amb delegats (3.863,85 euros) i per contractes diversos altres 21.175 euros.





També es reclamen les despeses de les delegacions de Govern a l'Exterior i davant la Unió Europea. Dins d'aquest capítol es xifren 3.22,48 euros per utilització de locals i 205.081,27 euros per les despeses en les delegacions de França, Ginebra, Polònia, Alemanya Regne Unit, Estats Units, EUA, Àustria, Itàlia, Dinamarca i la Unió Europea relacionats amb el procés d'autodeterminació (205.081,27). El document afegeix que falta documentació justificativa per despeses en aquestes seus per valor d'altres 261.581,52 euros al que cal sumar pagaments injustificats (151.430,93 euros), serveis d'assessorament i elaboració d'informes (149.554,76 euros) i despeses en atencions protocol·làries i representació (32.844,24 euros).





A tot això s'afegeix, segons els comptes realitzades per l'òrgan fiscalitzador, gats en contractes de les delegacions d'Estats Units (92.843,61 euros), contractes en les delegacions a Ginebra i la Unió Europea amb HCSS (123.500 euros) i despeses de personal en aquestes delegacions per valor d'altres 127.813,54 euros.





PATRONAT DE CATALUNYA I DIPLOCAT





Un quart capítol passa per les activitats de promoció del procés sobiranista a través del Patronat de Catalunya i el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT), i en aquest punt s'incardinen activitats tant parlamentàries com acadèmiques, culturals i esportives per un total de despesa de 451.487,86 euros, als quals se suma un capítol anomenat "implicació de la Societat Civil Catalana" en debats europeus i "observació electoral" per 152.578,87 euros.





Dins de les despeses per visites internacionals a líders d'opinió, periodistes, comunicació i promoció en xarxa es reclamen una de les quantitats més altes, un total de 932.125 euros, mentre que en el personal del Diplocat apareixen despeses com la demanda de dos treballadors per el tancament de l'oficina de Lleida (80.232,96 euros) i la plaça de cap de premsa per 134.286,76 euros.





També es fixen les despeses pel contracte amb l'empresa Independt Diplomat per 1.392.300 euros i el contracte d'arrendament de l'immoble de Brussel·les per 17.154,38 euros. Diplocat també va gastar, segons ha xifrat el Tribunal de Comptes, en una empresa de treball temporal 6.061,21 euros i en la difusió d'una conferència sobre "un nou paradigma econòmic de Catalunya" 44.970,16 euros.





Finalment, en subvencions del Diplocat es va gastar 422.056,66 euros, fet que eleva la xifra total reclamada a 5.151.156 euros, arribant als més de 5,4 milions al sumar els interessos.