Alsina: el Tribunal de Comptes és una "anomalia en el panorama europeu" i no té "garanties processals"

@EP





La consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, ha assegurat aquest dimarts que el Tribunal de Comptes és "una anomalia en el panorama europeu" i no té "garanties processals". Després de la decisió del Tribunal de Comptes de reclamar 5,4 milions d'euros a una quarantena d'excàrrecs del Govern per l'acció exterior del 2011 al 2017, Alsina ha dit que la tasca del departament que ara lidera és "necessària" i "legítima".





Segons la consellera, és "flagrant" que el Tribunal de Comptes reclami els diners quan "no hi ha cap sentència del Constitucional limitant l'acció exterior de la Generalitat". Alsina ha donat suport als 41 afectats i les seves famílies i ha dit que ella seguirà treballant en la internacionalització.





"La setmana passada hi va haver nou indults, i avui sumem 41 represaliats", ha dit Alsina. "Quaranta-una famílies hauran de fer front a multes multimilionàries del Tribunal de Comptes, que no és un tribunal, és un òrgan administratiu sense les garanties processals pròpies del sistema judicial. No hi ha separació de poders, és una anomalia en el panorama europeu", ha lamentat.





Alsina ha dit que l'acció exterior ara censurada pel Tribunal de Comptes era "totalment legítima" i que l'argumentació de l'òrgan es basa en una argumentació legal "encara més complicada de justificar" que les de decisions prèvies com les referents al 9-N.





"Com a consellera penso seguir treballant per obrir Catalunya al món, per internacionalitzar-nos, i per crear un diàleg amb Europa i la resta del món, amb institucions públiques, empreses i societat civil", ha remarcat.