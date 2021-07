Passa a disposició judicial José Luis Moreno i altres detinguts en l'operació Titella

El productor de televisió José Luis Moreno, al costat d'altres dels detinguts a Madrid dimarts en l'anomenada operació Titella, han passat a disposició de l'Audiència Nacional a primera hora d'aquest matí, ha informat una portaveu de la Prefectura Superior de la Policia de Madrid.





El macrodispositiu de Policia Nacional de Madrid i Guàrdia Civil de Barcelona va acabar amb 47 detinguts, 25 d'ells a Madrid, 17 a Barcelona, 3 a Múrcia, 1 a València i 1 a Alacant.





Els arrestats a Madrid han passat les últimes dues nits a la comissaria de Moratalaz.





Alguns han declarat davant els agents i altres s'han acollit al seu dret a no fer-ho. Tots estan acusats d'haver estafat més de 50 milions d'euros a través de la creació d'un entramat empresarial que comptava amb més de 700 mercantils, blanquejant presumptament el diner negre d'organitzacions dedicades al tràfic de drogues.





Els registres es van localitzar 28 a Madrid, 14 a Barcelona, 5 a Múrcia, 1 a Alacant i 1 a València. De moment, no hi haurà més registres ni detencions. Els agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional de Madrid, ajudats per gossos especialitzats en la recerca de diner negre, van localitzar i van requisar a la mansió i a les seus d'empreses de Moreno uns 200.000 euros en bitllets i pagarés d'entitats investigades en la trama per valor de 400.000.





A més, s'han confiscat nou vehicles d'alta gamma, màquines de comptar diners, talonaris, diversos ordinadors, molts telèfons mòbils i nombrosíssima documentació, han indicat fonts policials.





Gran part dels diners en metàl·lic trobat al xalet de l'empresari, de 5.000 metres quadrats, situat a la urbanització Muntanya Alzines de Boadilla de la Muntanya, estava en una caixa forta que els agents del Grup Operatiu d'Intervencions Tècniques (GOIT), especialitzats en buscar i rebentar habitacles ocults, van haver de forçar per obrir-la, davant la nul·la col·laboració del seu amo.





José Luis Moreno @ep





Ahir, a més del xalet habitatge, els agents i la Unitat Canina van registrar també seus de l'entramat empresarial de Moreno al carrer Serrano i en l'entorn de la Porta de Sol. Allà van detenir quatre persones, algun d'ells empleat de Moreno. També van revisar la seu de la productora a Moraleja de Enmedio.





LA INVESTIGACIÓ I L'OPERACIÓ POLICIAL





Durant la investigació policial, que es remunta a dos anys, es va realitzar una intervenció en la qual es van confiscar més d'un milió d'euros en efectiu a una 'mula', que treballava per a l'organització transportant en vehicles amb doble fons grans quantitats d'efectiu per tot el territori nacional procedents de la venda de droga dins i fora de les nostres fronteres.





Els investigadors de l' 'Operació Titella' creuen que l'organització aprofitava el seu entramat empresarial de més de 700 mercantils per blanquejar a tercers diners procedents del tràfic de drogues. "Simulaven una activitat que era inexistent per justificar els milionaris ingressos en efectiu que es generava amb les vendes de la droga", segons ha informat la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.





Als membres d'aquesta organització se'ls imputen els delictes d'estafa continuada, falsedat documental, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal dins d'una investigació de l'Audiència Nacional.





Els estafadors creaven mercantils amb bona reputació per oferir projectes empresarials de tot tipus que mai es materialitzaven, comptant amb la participació activa en el delicte de directors de bancs, una notaria i fins productors de televisió.





De moment, s'han localitzat entre les víctimes a diferents entitats bancàries i a un inversor privat que haurien patit un perjudici de més de 50 milions d'euros entre diferents projectes fracassats.





Aquesta organització, un cop captava els fons, "activava una maquinària perfectament estudiada on el 'piloteig' de xecs, la facturació simulada i la falsificació de documents mercantils era l'activitat ordinària", segons han destacat Policia i Guàrdia Civil.





El fruit del delicte que eren blanquejats pels investigats, tenia com a destinacions entre altres països, Suïssa, Panamà i les Maldives. La capacitat d'aquesta organització era destacable ja que no només comptaven amb un notari a sou sinó que entre els seus projectes estava crear un banc a Malta dissenyat per al crim econòmic.





La investigació neix l'any 2018 arran de diverses denúncies d'entitats bancàries en què es manifestava com fent abús de l'operativa bancària aquesta organització havia aconseguit defraudar més d'un milió tres-cents mil euros.