José Luis Moreno queda en llibertat sota fiança de 3 milions

El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno ha atès la petició de Fiscalia i ha acordat que el productor de televisió José Luis Moreno quedi en llibertat sota fiança de tres milions d'euros, quantitat que haurà de dipositar en metàl·lic o amb aval bancari abans de les 15.00 hores de dijous que ve.





Aquest dijous, Moreno ha estat posat a disposició del jutge al costat d'altres quatre de la gairebé cinquantena d'encausats per la presumpta estafa de 50 milions. Segons fonts jurídiques, el jutge li imputa els delictes d'associació il·lícita, estafa, falsificació de documents, blanqueig de capitals, contra la Hisenda Publica i insolvència punible.





José Luis Moreno sortint de presó @ep





A l'igual que amb Moreno, que s'ha negat a declarar en aquesta causa que roman sota secret, el jutge ha acordat la posada en llibertat dels altres tres detinguts que han comparegut també a l'Audiència Nacional, tot i que amb fiances diferents.





Així, s'ha fixat en 200.000 euros la d'Antonio Aguilera i en 10.000 euros la de Marta Dillet, qui figura com a administradora d'algunes de les empreses embolicades en la trama. Tots dos són acusats dels mateixos delictes que Moreno, i també tenen de límit fins dijous que ve per abonar aquestes quantitats.





El quart dels detinguts, Javier Villaba, ha quedat en llibertat sense fiança però amb obligació de compareixença setmanal, retirada de passaport, fixació de domicili on pugui ser localitzat i prohibició de sortir de país.





José Luis Moreno, que va aconseguir la fama amb els seus titelles en programes televisius dels 90, ha abandonat la seu de l'Audiència Nacional pel seu propi a peu per la rampa de l'aparcament situat a la plaça de la Vila de París de Madrid. Al carrer, a més d'un embull de periodistes i càmeres l'esperava un vehicle d'alta gamma que li ha recollit només sortir del recinte judicial.





Fonts jurídiques apunten que aquest divendres serà el torn de sis o set detinguts. Moreno va ser detingut dimarts fruit de la macrooperació de Policia Nacional de Madrid i Guàrdia Civil de Barcelona que ha acabat amb 47 detinguts, 25 d'ells a Madrid, 17 a Barcelona, 3 a Múrcia, 1 a València i 1 a Alacant.





Aquest mateix dia, es van realitzar registres en la seva mansió i en les seus madrilenyes de les empreses de Moreno, en què va estar present el productor de televisió, que va passar la nit a la comissaria de Moratalaz.





Els arrestats estan acusats d'haver estafat més de 50 milions d'euros a través de la creació d'un entramat empresarial que comptava amb més de 700 mercantils, blanquejant presumptament el diner negre d'organitzacions dedicades al tràfic de drogues.





LA INVESTIGACIÓ I L'OPERACIÓ POLICIAL





Durant la investigació policial, que es remunta a dos anys, es va realitzar una intervenció en la qual es van confiscar més d'un milió d'euros en efectiu a una 'mula', que treballava per a l'organització transportant en vehicles amb doble fons grans quantitats d'efectiu per tot el territori nacional procedents de la venda de droga dins i fora de les nostres fronteres.





Els investigadors de l' 'Operació Titella' creuen que l'organització aprofitava el seu entramat empresarial de més de 700 mercantils per blanquejar a tercers diners procedents del tràfic de drogues. "Simulaven una activitat que era inexistent per justificar els milionaris ingressos en efectiu que es generava amb les vendes de la droga", segons ha informat la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.





Als membres d'aquesta organització se'ls imputen els delictes d'estafa continuada, falsedat documental, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal dins d'una investigació de l'Audiència Nacional.





Els estafadors creaven mercantils amb bona reputació per oferir projectes empresarials de tot tipus que mai es materialitzaven, comptant amb la participació activa en el delicte de directors de bancs, una notaria i fins productors de televisió.





De moment, s'han localitzat entre les víctimes a diferents entitats bancàries ia un inversor privat que haurien patit un perjudici de més de 50 milions d'euros entre diferents projectes fracassats.





Aquesta organització, un cop captava els fons, "activava una maquinària perfectament estudiada on el 'piloteig' de xecs, la facturació simulada i la falsificació de documents mercantils era l'activitat ordinària", segons han destacat Policia i Guàrdia Civil.





El fruit del delicte que eren blanquejats pels investigats, tenia com a destinacions entre altres països, Suïssa, Panamà i les Maldives. La capacitat d'aquesta organització era destacable ja que no només comptaven amb un notari a sou sinó que entre els seus projectes estava crear un banc a Malta dissenyat per al crim econòmic.





La investigació neix l'any 2018 arran de diverses denúncies d'entitats bancàries en què es manifestava com fent abús de l'operativa bancària aquesta organització havia aconseguit defraudar més d'un milió tres-cents mil euros.