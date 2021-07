La T-Mobilitat, ara a prova amb el telèfon mòbil

@EP





La T-Mobilitat provarà la setmana vinent la validació amb telèfon mòbil, després que entre el 28 de juny i l'1 de juliol hagi experimentat de manera positiva la validació massiva amb la nova targeta digital, segons indiquen els responsables de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).





Els impulsors del nou sistema de bitlletatge digital de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona començaran a distribuir una versió "demo" de l'aplicació Tmobilitat que permetrà validar a la xarxa de transport públic amb un telèfon mòbil fins al 16 de juliol entre els 36 municipis de l'àmbit de tarifa metropolitana. En aquesta fase de proves l'aplicació està disponible per a aparells Android. La versió IOS està en tràmit.





En primer lloc s'oferirà la participació a aquelles persones que aquesta setmana es van registrar per aconseguir la targeta T-mobilitat. A partir de dilluns, es farà una crida a la participació a través de les xarxes socials d'ATM. Està previst distribuir codis d'activació a 4.000 persones.

Segons informa l'entitat, la prova de validació amb targeta digital s'ha superat "satisfactòriament", després de repartir 4.500 targetes entre persones voluntàries que la van poder utilitzar entre el dilluns 28 de juny i el dijous 1 de juliol.





L'acció ha permès introduir un volum massiu de validacions que, per primer cop, ha portat el sistema a un context "d'estrès tècnic suficient" per fer verificacions i comprovacions i detectar incidències, objectiu prioritari de la prova pilot. Ara s'estudiaran aquestes incidències per fer les correccions oportunes al sistema.





Durant els quatre dies de prova amb la targeta recarregable, el sistema ha acumulat més de 22.000 validacions sense contacte. El dimecres i el dijous, ja amb totes les targetes distribuïdes, hi va haver unes 8.000 validacions cada dia.