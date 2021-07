Els comerciants de la llum estan en risc per la pujada de preus

@EP





La pujada de llum preocupa a tota la societat. No afecta únicament als consumidors, sinó que hi ha molts comerciants que s'estan veient afectats per la pujada de preus d'aquesta. Aquestes empreses que compren l'energia elèctrica i, posteriorment, la distribueixen a consumidors finals.





Històricament, la llum ha tingut un preu bastant alt, però no ha resultat ser cap problema fins aquest moment. En el sector es preveu que els preus tan elevats es mantindran més enllà de setembre. Actualment la mitjana de MWh està en 100 euros, una xifra rècord i completament anòmala.





La realitat és que no hi ha actuacions eficaces a curt termini. L'escalada de preus ha enxampat a tothom desprevingut i la sensació que hi ha és que aquests es mantindran durant diversos mesos més. De fet, les empreses hauran de trencar alguns contractes per evitar arribar a trencar. En l'actualitat existeix un precedent proper, com el de 2018, que va obligar algunes empreses a haver de deixar de subministrar electricitat a clients poderosos.





A més del problema del preu, de la possibilitat de fallida o d'haver de renunciar a clients, les empreses hauran d'aguantar una altra càrrega més com és la baixada de l'IVA als usuaris de la llum. El descens del 21% al 10%, però elles hauran de seguir pagant als seus proveïdors el 21% estipulat anteriorment. Així que en aquest cas hauran de suportar aquest pagament durant diversos mesos.