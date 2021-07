El Govern central vol practicar amb el nou model d'ERTO a la pròrroga de setembre

@EP





La propera pròrroga dels ERTO arribarà el proper 30 de setembre i amb això, des del Govern es vol posar en pràctica un nou model d'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO)





El nom que se li ha donat a aquesta reforma és el de Mecanisme de Sostenibilitat de l'Ocupació, sent això el punt de partida per al nou model de disseny de la pròrroga dels ERTO que entrarà en vigor al setembre. La idea que es fa servir és la de poder introduir-lo de manera transitòria per assegurar-ne el bon funcionament abans d'aplicar-lo de manera permanent.





Les dades del Govern indiquen que, actualment, hi ha 447.820 persones en ERTO a dia 30 de juny. Encara que aquestes dades són molt elevats, des del Govern esperen que es redueixi de manera dràstica durant aquests mesos d'estiu.





Per al nou model, es volen concentrar les exoneracions en les cotitzacions socials en els mateixos treballadors que estan sent rescatats. De fet, aquesta idea era la que es va intentar implantar l'última vegada, però no van aconseguir convèncer la patronal i no es va poder dur a terme. És per això que l'ERTO segueix mantenint les altes exoneracions per als que segueixen suspesos o per a les reincorporacions.





Aquest nou model d'ERTO pretén evitar els acomiadaments, ja que es permetria a les empreses reduir la seva plantilla quan fos necessari. Això afectarà de manera clara als treballadors que no cobraran de manera directa per la desocupació, sinó que podran rebre una compensació que procedirà d'un fons públic.





A la part positiva d'aquest acord està que les persones que entrin a l'ERTO no podran ser acomiadades del seu treball, ja que l'empresa estaria obligada a complir certs requisits com no contractar hores extres ni a personal extra.





Això sí, la CEOE no està molt d'acord amb aquesta proposta. Es mostren contraris perquè consideren que són intervencionistes, regressives i desalineades amb les necessitats actuals dels treballadors, així que el Ministeri té feina per davant si volen convèncer la CEOE d'aquest nou model.