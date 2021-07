Espanya espera que arribin 37 milions de turistes en el que resta d'any

@EP





En el que portem d'any gairebé no han arribat 3,2 milions de turistes. Això vol dir que, actualment, les dades són baixos per complir les previsions que es van plantejar des del ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. La ministra Reis Maroto espera que d'aquí a desembre arribin prop de 37 milions de turistes més.







La realitat és que la situació és complicada. Per complir amb aquestes previsions a Espanya haurien d'arribar una mica més de 5 milions entre els mesos de juny i desembre. No obstant això, les dades actuals estan molt lluny d'aquestes xifres, ja que arriben tan sols 1,3 milions. Des del ministeri s'espera que en els mesos centrals d'estiu s'augmenti l'arribada de turistes.





Fernando Valdés, el secretari d'Estat de Turisme, h a assegurat que esperen un total d'una mica més de 16 milions. Si sumem aquests als 3,2 que ja han arribat, les dades indicarien que en l'últim trimestre haurien d'arribar uns altres 20 milions de turistes, cosa complicada veient com està la situació sanitària.





DADES MILLORS QUE EN 2020





Del que no hi ha dubte és que l'any 2021 serà millor que l'anterior. El 2020 ha estat el pitjor any de la història del turisme d'Espanya. Tot just 19 milions de turistes van arribar a sòl espanyol, mentre que el 2019 van ser 83.500.000.





Perquè les previsions del ministeri puguin fer-se realitat són molt importants els turistes que arriben a les Illes Balears. En aquesta primera part de l'any, les illes han millorat les seves dades en un 48%, pràcticament doblant el que s'ha aconseguit en 2020. No obstant això, això sembla un miracle doncs la resta de les comunitats autònomes continua baixant seves dades d'accés de turistes.





Gran part dels turistes que arriben a Espanya provenen de les illes britàniques. Actualment les restriccions imposades des de Gran Bretanya fa impossible que els turistes puguin arribar procedents d'aquesta zona. Per això, la principal via de turisme són els francesos des de l'inici de la pandèmia, gràcies a la facilitat per desplaçar-se.





Els 3,2 milions de turistes que han arribat a Espanya en aquests primers 5 mesos han estat menys que en qualsevol dels mesos de 2019, quan no es va baixar mai dels 4 milions de turistes. No obstant això, el mes de maig va suposar una mica de llum, ja que les xifres respecte a aquest mateix abril va millorar de manera substancial.