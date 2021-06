França ha reobert les seves fronteres al turisme amb limitacions segons els països de procedència

França ha tornat a rebre turistes des del dimecres 9 de juny si bé d'acord amb unes normes peculiars segons els països de procedència dels viatgers.





S'ha establert una classificació per colors dels diferents països. Aquells en què no hi ha circulació activa de virus, ni variants preocupants, tenen color verd. Són els de la zona europea (cas d'Espanya), Austràlia, Corea del Sud, Israel, Japó, Líban, Nova Zelanda i Singapur. Els viatgers vacunats procedents d'aquests països poden entrar al país sense necessitat de realitzar-se la prova PCR, mentre que els viatgers no vacunats han de presentar una prova PCR o d'antigens negativa amb una antiguitat inferior a 72 hores.



El color taronja identifica aquells països en què hi ha circulació activa de virus en proporcions controlades, sense disseminació de variants preocupants. Inclou tots els països, excepte els països classificats amb els colors verd i vermell. En aquest cas, els viatgers vacunats procedents d'aquests països han de presentar una prova PCR negativa de menys de 72 hores o una prova PCR d'antigens negativa de menys de 48 hores. Els viatgers no vacunats han de justificar un motiu imperiós.



Finalment, el color vermell s'aplica als països amb circulació activa de virus, i / o presència de variants preocupants. És el cas d'Argentina, Bahrain, Bangla Desh, Bolívia, Brasil, Xile, Colòmbia, Costa Rica, Índia, Nepal, Pakistan, Sud-àfrica, Sri Lanka, Surinam, Turquia i Uruguai. Els viatgers procedents d'aquests països, estiguin o no vacunats, han de justificar un motiu imperiós per entrar al territori francès.