Està proper l'adéu dels pagaments en efectius?

Cada vegada més, les persones paguen directament de manera electrònica, així que els bitllets i les monedes físiques podrien tenir els dies comptats. No hi ha una data exacta per dir, però la realitat és que els pagaments electrònics van a anar-multiplicant durant els propers anys.





A curt termini, entre 2020 i 2025 es calcula que les que les transaccions electròniques van augmentar fins al 82%. Això en xifra significa que actualment hi ha un bilió de transaccions anuals, però el 2025 es calcula que siguin gairebé 2 bilions, segons les dades que es reflecteixen en l'informe Payments 2025 & Beyond.





Això s'esperava que arribés alguns anys més endavant, però la crisi sanitària ha accelerat tot entre 3 i 5 anys. Amb la pandèmia el que hem fet ha estat adoptar de manera massiva hàbits de consum digital durant el confinament. Així que gràcies a això els pagaments electrònics creixen ràpidament. L'únic punt on aquestes transaccions no creixen al mateix ritme en als països menys desenvolupats, ja que els diners en efectiu continua sent el més important.





A banda d'això, hi ha més factors que influeixen de manera directe en això. La inclusió de les moneda digital també ha ajudat a accelerar aquestes transaccions digitals a nivell financer. De fet, estan tan en auge que alguns bancs centrals ja s'estan plantejant crear les seves pròpies monedes digitals.





LES FORMA DESIGUAL d'implantar ELS PAGAMENTS ELECTRÒNICS





El món continua sent molt desigual i això obliga a què els continents funcionin de manera desigual. El continent que es preveu que més creixin aquests pagaments electrònics és a Àsia, incrementant fins a un 109% fins a 2025. A l'Àfrica, però, es preveu que en aquest mateix període s'incrementi únicament un 78%. a Europa i Amèrica són els continents augmentarà un 64% i un 43% respectivament.





És clar que això també comporta un risc i és que s'obre la porta a que hi hagi un major nombre de delictes econòmics, així que serà important que les banques digitals puguin blindar-se davant aquestes opcions. L'expert de l'estudi ha indicat que no hi ha cap raó perquè augmenti aquest risc i que la pandèmia només ha accelerat aquest canvi de tendència.