La Unió Europea ha lliurat vacunes per immunitzar al 70% de la població adulta

Segons ha informat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von Der Leyen, la Unió Europea ja té dosis suficients per poder vacunar i immunitzar el 70% de la seva població adulta. Amb aquestes xifres, la UE arriba les dades que pretenien.





Un cop les vacunes han arribat al seu país de destinació, la responsabilitat recau directament en els 27 estats membres. "La Unió Europea ha complert la seva paraula. Aquest cap de setmana hem lliurat suficients vacunes als Estats membres per estar en condicions de vacunar completament al menys a el 70% dels adults de la UE encara aquest mes", ha dit la presidenta de l' Comissió Europea.





El total de vacunes que s'han lliurat fins a la data a la Unió Europea és el següent: 330 milions de dosis de Pfizer, 100 milions d'AstraZeneca, 50 milions de Moderna i 20 milions de Johnson & Johnson.





Durant tots aquests mesos de pandèmia, la UE ha aconseguit refer-se d'un mal inici de la campanya de vacunació. Arribaven poques vacunes, de manera molt lenta i la negociació de contractes no era massa optimista. No obstant això, han aconseguit coordinar un programa comú d'adquisició de vacunes per a tots els països membres.